Los ciberataques impulsados por inteligencia artificial (IA) avanzan hacia una nueva etapa, en la que sistemas automatizados podrían ejecutar varias fases de una intrusión con poca o ninguna supervisión humana. Así lo advirtió el Google Threat Intelligence Group (GTIG), que identificó herramientas de IA utilizadas para detectar fallas de seguridad, desarrollar códigos para aprovecharlas y atacar sistemas vulnerables.

Entre las herramientas mencionadas por el equipo de inteligencia de amenazas de Google figuran ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, PentAGI y HexStrike AI. Estos sistemas incorporan estructuras de múltiples agentes, en las que distintos programas especializados se distribuyen tareas y coordinan sus acciones para desarrollar un ataque.

Hackers are now using LLMs to continuously scan software updates, spot newly fixed bugs, and build attacks before teams can apply the fix — all without human involvement. That’s according to the latest report from the Google Threat Intelligence Group. We're helping defenders counter automated threats with Google AI Threat Defense, which combines Gemini and other frontier models to find and fix flaws before attackers can exploit them. — News from Google (@NewsFromGoogle) November 16, 2026

La automatización no implica que todas las operaciones puedan realizarse sin participación humana. Sin embargo, permite reducir la intervención necesaria y repetir determinadas actividades a mayor escala, desde el reconocimiento de sistemas conectados a internet hasta la búsqueda y explotación de vulnerabilidades.

Cómo funcionan los ciberataques con agentes de IA

En un ataque convencional, los ciberdelincuentes deben identificar una falla de seguridad, estudiar su funcionamiento y preparar un código que permita aprovecharla. Después de conseguir acceso, pueden intentar desplazarse por otros sistemas de la red o instalar herramientas para mantener el control.

Los marcos de trabajo agénticos buscan distribuir estas tareas entre diferentes programas. Según la información difundida por Hipertextual, algunos pueden comparar versiones de software para identificar cambios introducidos mediante actualizaciones de seguridad y deducir qué vulnerabilidad fue corregida.

El GTIG también encontró evidencia de un sistema denominado exploit_agent, alojado en un servidor expuesto. Este combinaba varios modelos de IA y podía analizar código, generar herramientas para explotar fallas y ejecutar acciones posteriores, como instalar webshells, programas que permiten controlar servidores de manera remota, o realizar reconocimiento dentro de una red comprometida.

Sistemas desactualizados entre los principales riesgos

Una de las preocupaciones señaladas por Google es la velocidad con la que estas herramientas pueden actuar después de que se publica una actualización de seguridad. Las organizaciones necesitan tiempo para instalar las correcciones en todos sus equipos, lo que puede dejar sistemas expuestos durante ese intervalo.

El GTIG indica que las herramientas observadas pueden resultar eficaces frente a vulnerabilidades relativamente simples y sistemas conectados a internet que no han sido actualizados. Por ello, mantener el software al día constituye una medida fundamental de prevención.

La publicación también relaciona estos riesgos con ataques que aprovecharon componentes desactualizados en sistemas de refrigeración utilizados por supermercados y bancos de sangre en Europa.

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