La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una interrupción en su red altamente clasificada de comunicaciones internas, conocida como NSA Net, utilizada por sus empleados para intercambiar información sensible, según reveló la cadena CNN.

La falla, de la que todavía se desconoce el alcance, se produce en medio de una serie de interrupciones tecnológicas que han afectado a importantes servicios e infraestructuras del país, aunque hasta el momento no hay indicios de que se trate de un ciberataque.

Según las fuentes de CNN, mientras la agencia trabaja para comprender el alcance del problema, ha implementado un sistema de llegadas escalonadas para el personal.

Dos funcionarios consultados por CNN afirmaron que una interrupción en la red de la NSA no afectaría la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump mientras viaja por Asia a bordo del Air Force One.

Argumentaron que existen múltiples sistemas y redes de respaldo que el Gobierno podría utilizar para comunicarse de forma segura con el mandatario.

CNN precisó que no hay indicios de que las interrupciones en los servicios de la NSA, la aviación o en Microsoft hayan sido causadas por un ciberataque.