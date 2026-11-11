La firma japonesa de videojuegos ha implementado nuevas medidas de seguridad para que usuarios accedan a sus cuentas. (Foto: europapress)
La firma japonesa de videojuegos ha implementado nuevas medidas de seguridad para que usuarios accedan a sus cuentas. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

Nintendo ha anunciado que, a partir del 26 de enero del 2027, dejará de ofrecer soporte para el inicio de sesión de la cuenta de Nintendo a través de una cuenta de Google o de Apple, por lo que los usuarios deberán utilizar el correo asociado a la cuenta y una contraseña o clave de acceso.

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