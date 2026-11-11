Nintendo ha anunciado que, a partir del 26 de enero del 2027, dejará de ofrecer soporte para el inicio de sesión de la cuenta de Nintendo a través de una cuenta de Google o de Apple, por lo que los usuarios deberán utilizar el correo asociado a la cuenta y una contraseña o clave de acceso.

Actualmente, la compañía de videojuegos permite vincular el inicio de sesión a una cuenta de Google o de Apple ya existente, de manera que se utilizan las credenciales de inicio de estas cuentas para entrar a la cuenta de Nintendo, facilitando así el acceso sin necesidad de utilizar otras credenciales o crear una nueva contraseña para este servicio.

Sin embargo, Nintendo ha decidido poner fin a esta opción, dado que dejará de ofrecer soporte para la vinculación de las cuentas de Google y Apple con las cuentas de Nintendo a partir del 26 de enero del próximo año 2027.

De esta forma lo ha compartido en un comunicado en su página de soporte, donde ha aclarado que, a partir de la fecha citada, los usuarios no podrán usar una cuenta de Google o Apple para iniciar sesión en una cuenta de Nintendo, así como tampoco podrán crear una nueva cuenta de Nintendo utilizando una cuenta de Google o Apple.

Igualmente, la misión de My Nintendo Platinum Points para vincular la cuenta de Google con una cuenta de Nintendo también será descontinuada, según ha aclarado.

Por tanto, para iniciar sesión en la cuenta de Nintendo tras el fin del soporte, los usuarios deberán utilizar la dirección de correo electrónico asociada o el ID de inicio de sesión, junto con la contraseña de la cuenta Nintendo o una clave de acceso, es decir, la huella dactilar o el reconocimiento facial.

En caso de que no se haya configurado previamente una contraseña o se haya olvidado, la compañía ha explicado que los usuarios podrán crear una nueva contraseña a través de la página de inicio de sesión de la cuenta de Nintendo, pulsando la opción de ‘¿Olvidaste tu contraseña?’.

Con todo, Nintendo ha indicado que lamentan cualquier inconveniente que hayan podido ocasionar a quienes utilizaban una cuenta de Google o Apple para iniciar sesión, aunque no han compartido más información sobre el por qué del cese.