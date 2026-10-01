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Resumen

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Una consola Nintendo 64 con el videojuego "Mario Kart 64". La prevalencia de este número se debe a los 64-bits de potencia de la consola. (Foto de JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Una consola Nintendo 64 con el videojuego "Mario Kart 64". La prevalencia de este número se debe a los 64-bits de potencia de la consola. (Foto de JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ JAN WOITAS
Por Juan Luis Del Campo

Este año se marcó un hito en la historia de los videojuegos, al celebrarse los treinta años desde la salida del Nintendo 64, iniciando la gran era 3D del titán japonés que se extiende hasta la actualidad.

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