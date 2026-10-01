Este año se marcó un hito en la historia de los videojuegos, al celebrarse los treinta años desde la salida del Nintendo 64, iniciando la gran era 3D del titán japonés que se extiende hasta la actualidad.

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La consola, que forma parte de la quinta generación, fue lanzada inicialmente el 23 de junio en Japón, para llegar luego a Norteamérica el siguiente 29 de septiembre a un costo de US$200 (alrededor de US$420 si se ajusta a la inflación). Mientras tanto, Europa y Australia tuvieron que esperar hasta marzo del siguiente año para su llegada.

El Nintendo 64 toma su nombre en sus 64-bits de poder, un aumento significativo de los 16 bits de su predecesor el Super Nintendo. Este mayor poder permitió a la compañía japonesa incursionar de lleno en los mundos tridimensionales, un paso del 2D al 3D que significó no solo un salto tecnológico, sino también un replanteamiento de la manera en que los desarrolladores pensaban en cómo producir sus juegos.

Esto se vió particularmente en los juegos inaugurales de la consola , “Pilot Wings 64” y, más importante aún, el icónico “Super Mario 64”, juego que sirvió como plantilla para posteriores juegos de plataformas 3D estableciendo mecánicas como movimientos tridimensionales y cámaras dinámicas controladas por el jugador.

Fue una fórmula que siguieron perfeccionando, incluso durante la vida del Nintendo 64, con juegos como “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” (1998) – cuyo remake sale este noviembre – logrando crear un expansivo mundo para explorar con su versión de Hyrule, mientras que compañías como Rare también avanzaron la causa con juegos como “Banjo-Kazooie” y “Donkey Kong 64”.

Otra gran novedad del Nintendo 64 fue su control, caracterizado por su peculiar forma parecida a la cabeza de un tridente, que si bien no fue el primero en utilizar un joystick analógico, lo popularizó al punto que se convirtió en estándar en la industria. También popularizó los controles con respuestas hápticas con el Rumble Pack, una adición para los controles que le añadía la función para vibrar en respuesta a lo que ocurría en el juego.