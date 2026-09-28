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The Sift es la primera nueva dimensión en más de 14 años y se suma al Overworld, el Nether y el End como la cuarta dimensión de Minecraft.
The Sift es la primera nueva dimensión en más de 14 años y se suma al Overworld, el Nether y el End como la cuarta dimensión de Minecraft.
/ Mojang
Por Agencia Europa Press

Mojang, bajo el marco del evento Minecraft LIVE, ha desvelado las novedades en torno a su juego de construcción y supervivencia Minecraft, entre las que destacan la nueva dimensión The Sift, los detalles del próximo Minecraft Dungeons II y las novedades de Minecraft World, además de otros anuncios.

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