YouTube Studio ahora contará con la opción de realizar pruebas A/B de video con hasta tres versiones de edición
YouTube Studio ahora contará con la opción de realizar pruebas A/B de video con hasta tres versiones de edición
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Por Redacción EC

YouTube actualizó la caja de herramientas disponibles a los espectadores y creadores de la plataforma de streaming, incluyendo más opciones para descubrir nuevo contenido y aplicaciones empoderadas por IA creadas para asistir a la producción de videos.

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