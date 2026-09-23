YouTube actualizó la caja de herramientas disponibles a los espectadores y creadores de la plataforma de streaming, incluyendo más opciones para descubrir nuevo contenido y aplicaciones empoderadas por IA creadas para asistir a la producción de videos.

MIRA AQUÍ: Spotify prueba a retrasar el lanzamiento de nuevas canciones hasta tres días para los usuarios gratuitos

Aquí un resumen de las herramientas, presentadas en el evento Made on YouTube.

Una experiencia más personalizada para descubrir contenido

YouTube está desarrollando nuevas formas para que las personas encuentren contenido relevante según su estado de ánimo, intereses y rutinas diarias. Pronto, los usuarios podrán crear feeds únicos en la página de inicio utilizando indicaciones conversacionales, como “Podcasts ingeniosos para mi trayecto diario de 30 minutos” , “Relajarme por la noche con documentales largos” o “Ayúdame a descubrir nuevos creadores de manualidades (DIY)”. Estos feeds se podrán guardar en la pantalla de inicio y se actualizarán automáticamente con nuevas recomendaciones.

, Estos feeds se podrán guardar en la pantalla de inicio y se actualizarán automáticamente con nuevas recomendaciones. También estamos ampliando “Ask YouTube” para que actúe como tu guía de recomendaciones de productos, e introduciendo nuevas formas de explorar a tus artistas favoritos o descubrir nuevos podcasts para tus desplazamientos.

Creación más inteligente. Protección más sólida.

YouTube ha presentado una nueva herramienta de edición conversacional, disponible tanto en Shorts como en la aplicación YouTube Create, que guía a los creadores a través de cada paso de la edición: ayuda a generar borradores a partir de indicaciones, sugiere reorganizar el contenido para mejorar el ritmo y recorta automáticamente las pausas, todo ello manteniendo la posibilidad de editar manualmente en cualquier momento.

YouTube Studio también está evolucionando para convertirse en un socio creativo integral, ofreciendo orientación personalizada sobre borradores, creación de miniaturas personalizadas y realización de pruebas A/B de video con hasta tres versiones de edición.

Para proteger tu rostro, voz y marca personal, llegará a los dispositivos móviles una función de Likeness detection que permitirá recibir notificaciones y tomar medidas sobre la marcha. También estamos combinando la detección facial y de voz para mejorar la precisión de las coincidencias.

Más formas de conectar con los fans

Presentamos nuevas herramientas para transmisiones en vivo y comunidad, diseñadas para acercar a creadores y fans más que nunca. Algunas de estas incluyen:

“Live Showdowns” (enfrentamientos en vivo), que permitirán a dos creadores combinar sus transmisiones en vivo para realizar competiciones amistosas.

Doblaje automático en tiempo real, con el objetivo de ayudar a los creadores a conectar con audiencias de todo el mundo.

Una ampliación de la función «Watch With» para incluir vídeos de larga duración, permitiéndote reaccionar en directo junto a tus creadores y comunidades favoritos.

Espacios exclusivos para miembros y herramientas de moderación de comentarios impulsadas por IA.

Con esta nueva parrilla de opciones, YouTube espera mantenerse a la vanguardia de la evolución de la cultura digital. Más información puede encontrarse en este enlace.