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Resumen

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Alibaba presentó su nuevo procesador que reduce la dependencia de los modelos de inteligencia artificial chinos. (Foto: EFE)
Alibaba presentó su nuevo procesador que reduce la dependencia de los modelos de inteligencia artificial chinos. (Foto: EFE)
/ JESSICA LEE
Por Agencia EFE

El gigante tecnológico chino Alibaba presentó este martes un nuevo chip de inteligencia artificial (IA) que describió como el “más potente” de China, en un momento en que las restricciones estadounidenses al acceso chino a semiconductores avanzados presionan a las tecnológicas del país a desarrollar alternativas propias.

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