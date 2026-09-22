El gigante tecnológico chino Alibaba presentó este martes un nuevo chip de inteligencia artificial (IA) que describió como el “más potente” de China, en un momento en que las restricciones estadounidenses al acceso chino a semiconductores avanzados presionan a las tecnológicas del país a desarrollar alternativas propias.

El anuncio corrió a cargo del consejero delegado del grupo, Eddie Wu, durante la conferencia anual Apsara, celebrada en Hangzhou, en el este de China, donde la compañía expuso una hoja de ruta centrada en tres pilares: modelos de IA, chips y computación en la nube.

Wu afirmó, según una transcripción difundida por el portal corporativo Alizila, que el nuevo Zhenwu V900, desarrollado por T-Head, la unidad de semiconductores de Alibaba, ofrece un rendimiento tres veces superior al del Zhenwu M890, su modelo anterior.

Según el directivo, un clúster basado en el V900 podría soportar hasta 500.000 tarjetas para tareas de entrenamiento e inferencia de modelos avanzados, y la empresa prevé un fuerte aumento de los envíos anuales de chips de IA.

La presentación llega en plena carrera de las tecnológicas chinas por reducir su dependencia de proveedores extranjeros como la estadounidense Nvidia, cuyos chips más avanzados han quedado sujetos en los últimos años a controles de exportación de Washington por motivos de seguridad nacional.

Dichas restricciones han convertido la capacidad de cálculo en uno de los principales cuellos de botella para las empresas chinas de IA. El fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, ha afirmado en los últimos meses que la mayor diferencia con Estados Unidos no está en el talento ni en la tecnología, sino en los “recursos de computación”.

Alibaba anunció además que aspira a que la capacidad global de los centros de datos operados por Alibaba Cloud supere los 20 gigavatios en 2032, ante una demanda de IA que Wu calificó de “excepcionalmente fuerte”.

De hecho, el directivo reconoció que la demanda a medio y largo plazo del sector “supera con creces” la capacidad de suministro de la compañía.

El grupo también indicó que el equipo de Qwen, su familia de modelos de IA y uno de los ejes de su apuesta por la nube, planea entrenar un nuevo sistema de entre 5 y 10 billones de parámetros, después de presentar en agosto Qwen3.8-Max, de 2,4 billones, y de impulsar modelos de código abierto para desarrolladores y empresas.

La compañía lanzó en agosto una emisión de acciones por más de 10.000 millones de dólares para financiar infraestructura de IA, dentro de un plan de inversión de 380.000 millones de yuanes (unos 52.000 millones de dólares) en IA y nube durante tres años.