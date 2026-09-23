icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Programas como Pangram detectan los textos no escritos por humanos buscando regularidades o tics en la manera de escritura por la inteligencia artificial.
Programas como Pangram detectan los textos no escritos por humanos buscando regularidades o tics en la manera de escritura por la inteligencia artificial.
/ Pangram
Por Agencia AFP

Con el auge de la inteligencia artificial generativa, capaz de producir textos similares a la escritura humana, surgieron múltiples herramientas para intentar detectar si los escritos fueron hechos con esta tecnología. Pero, ¿hasta qué punto se puede confiar en ellas?

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.