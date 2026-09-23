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Avances en la construcción de una planta siderúrgica en Chilca registrados en agosto del 2026.
Avances en la construcción de una planta siderúrgica en Chilca registrados en agosto del 2026.
/ JULIO REAÑO / GEC
Por Renzo Giner Vásquez

Los cuestionamientos en torno a una planta siderúrgica que se viene construyendo en el distrito de Chilca sin contar con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) continúan luego de que el pasado 24 de agosto el Ministerio de Producción (Produce) dejase sin efecto la improcedencia declarada para que la empresa de capital chino Acero Lima Sheng Long S.A.C. retomara el proyecto mediante el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un mecanismo para el cual no calificaría según la normativa vigente.

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