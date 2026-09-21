Apple ya abrió el proceso para que determinados usuarios de iPhone presenten reclamaciones y puedan recibir dinero de un acuerdo colectivo relacionado con las funciones de inteligencia artificial que la compañía promocionó para Siri. El acuerdo contempla un fondo de $250 millones y los pagos podrían alcanzar los $95 por dispositivo elegible.

El caso surgió de una demanda colectiva en Estados Unidos que cuestionaba la forma en que Apple promocionó las capacidades de inteligencia artificial de sus nuevos teléfonos. La demanda sostenía que la compañía había generado entre los consumidores una expectativa clara de que el iPhone 16 incorporaría determinadas funciones avanzadas de IA y Siri.

Apple sí comenzó a ofrecer algunas herramientas de Apple Intelligence durante 2024, entre ellas la integración de ChatGPT con Siri y funciones como los emojis generativos. Sin embargo, otras características que habían sido presentadas no llegaron inicialmente a los dispositivos, según los argumentos de la demanda. Apple negó las acusaciones y cualquier conducta indebida antes de llegar al acuerdo.

Las funciones de IA vinculadas con Siri finalmente comenzaron a llegar con iOS 27 en septiembre de 2026, pero el proceso judicial siguió adelante hasta establecer las condiciones del acuerdo. Ahora, los usuarios que cumplan los requisitos pueden iniciar el proceso para solicitar una compensación.

¿Quiénes pueden recibir el dinero?

Según el portal Axios, no todos los propietarios de un iPhone pueden presentar una reclamación. De acuerdo con las condiciones del acuerdo, los requisitos principales son:

Vivir en Estados Unidos.

Haber comprado un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de iPhone 16 .

. Haber realizado la compra entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 .

. Ser el comprador original del teléfono, es decir, no haberlo adquirido mediante reventa.

Haber esperado al momento de la compra recibir determinadas funciones de Siri y Apple Intelligence que finalmente no estaban disponibles.

Las empresas también pueden presentar reclamaciones si cumplen con las condiciones establecidas. El plazo para hacerlo termina el 21 de diciembre de 2026.

Pueden calificar quienes compraron determinados modelos de iPhone entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 y esperaban recibir ciertas funciones de Apple Intelligence que no estaban disponibles. (Foto: AFP) / AFP

¿Cómo presentar una reclamación?

Los usuarios que consideren que cumplen los requisitos deben ingresar al sitio oficial del acuerdo, proporcionar su nombre y datos de contacto y añadir el número de serie del iPhone correspondiente.

La administración del acuerdo advierte que una reclamación puede ser rechazada si “está incompleta, contiene información falsa o no se presenta antes de la fecha límite”. El sitio también señala que toda la información entregada “será tratada como confidencial” y utilizada únicamente para gestionar la reclamación relacionada con el acuerdo.

¿Cuánto dinero recibirán los usuarios?

El pago comienza en $25 por cada dispositivo elegible, aunque el monto puede aumentar o disminuir dependiendo de distintos factores. El máximo establecido es de $95 por dispositivo.

Sin embargo, los usuarios no tienen garantizado automáticamente recibir los $95. El sitio del acuerdo indica que el monto puede ser “reducido proporcionalmente dependiendo del número total de reclamaciones válidas presentadas y otros factores”.

El proceso todavía debe superar una etapa judicial. La audiencia para la aprobación definitiva está programada para el 24 de febrero de 2027 y tendrá como objetivo determinar si el acuerdo es justo, razonable y adecuado.

Si se presentan apelaciones después de esa decisión, el pago podría demorarse. El sitio del acuerdo señala: “Si no hay una apelación, su beneficio del acuerdo será procesado rápidamente. Por favor, tenga paciencia”.

El plazo para presentar el reclamo termina el 21 de diciembre de 2026. (Foto: AFP) / AFP

Apple ya cambió Siri con nuevas funciones de IA

El proceso de reclamaciones se produce poco después de que Apple ampliara considerablemente las capacidades de Siri y Apple Intelligence. La nueva versión busca que el asistente pueda comprender mejor el contexto y ofrecer una experiencia más parecida a la de un chatbot conversacional.

Entre las nuevas funciones se encuentra Siri Recap, que puede tomar notas de las conversaciones del usuario durante el día y crear resúmenes generados por Apple Intelligence. Según Apple, esos resúmenes pueden ayudar a recordar posteriormente lo ocurrido y, si el usuario lo elige, se eliminan automáticamente del Apple Watch después de siete días.

El nuevo enfoque llega mientras otras compañías tecnológicas avanzan hacia sistemas de inteligencia artificial capaces de realizar tareas más allá de las conversaciones tradicionales. Apple, por su parte, está intentando combinar estas capacidades con un enfoque centrado en la privacidad, según el análisis publicado por Axios sobre sus nuevas funciones de IA.