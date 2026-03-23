Apple lanzó una nueva función de seguridad diseñada para proteger sus dispositivos de forma continua, incluso entre las actualizaciones principales del sistema. Se trata de “Background Security Improvements”, una herramienta que introduce mejoras de seguridad de manera automática en segundo plano. Esta función comenzó a implementarse el 17 de marzo y ya está disponible en iPhone, iPad y Mac compatibles. A diferencia de las actualizaciones tradicionales, estas mejoras no requieren intervención del usuario, ya que se instalan mientras el dispositivo está en uso.

Según el sitio de soporte de Apple, estas actualizaciones funcionan de forma constante y ofrecen “actualizaciones de seguridad ligeras” que protegen componentes clave del sistema. Entre ellos se incluyen Safari, bibliotecas del sistema y el entorno WebKit, que también abarca aplicaciones como Mail y App Store.

La primera actualización de este tipo estuvo enfocada en corregir un problema dentro de WebKit. En concreto, solucionó una falla relacionada con el manejo de datos entre distintos orígenes en la Navigation API, un sistema que permite que diferentes aplicaciones y servicios intercambien información de forma segura.

La actualización protege aplicaciones como Safari, Mail y App Store sin necesidad de intervención del usuario. (Foto: AFP)

La función está disponible en dispositivos que cuenten con iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS 26.1 o versiones posteriores. En estos equipos, la herramienta se activa automáticamente, por lo que los usuarios reciben las mejoras sin necesidad de realizar acciones adicionales.

Sin embargo, Apple también permite desactivar esta opción si el usuario lo desea. Para hacerlo, en iPhone y iPad se debe ingresar a Configuración, luego a “Privacidad y seguridad” y buscar la opción de mejoras de seguridad en segundo plano. En Mac, el proceso es similar desde el menú de configuración del sistema.

Aunque existe la posibilidad de desactivarla, Apple advierte que hacerlo implica que el dispositivo dejará de recibir estas mejoras hasta la siguiente actualización completa del sistema. Por ello, la compañía recomienda mantener la función activa para garantizar una mayor protección frente a posibles vulnerabilidades.

Aunque puede desactivarse, Apple recomienda mantenerla activa para garantizar mayor protección. (Foto: Pixabay) / Pixabay

Adiós a los fallos en Mensajes y AirPlay: todo lo que trae la nueva versión iOS 26.3.1 (a)

La actualización iOS 26.3.1 (a), lanzada el 17 de marzo, es una versión de mantenimiento lanzada para pulir el rendimiento del sistema tras el gran rediseño de iOS 26. Su objetivo principal es cerrar brechas de seguridad críticas detectadas en el motor de navegación y mejorar la fluidez de la interfaz en dispositivos de generaciones anteriores.

A continuación, los cambios más importantes de esta versión:

Parche de Seguridad Crítico: Corrige una vulnerabilidad en WebKit que permitía la ejecución de código malicioso a través de contenido web.

Mejoras en Segundo Plano: Implementa la nueva función de actualizaciones de seguridad invisibles sin necesidad de reiniciar el equipo.

Optimización de Batería: Ajusta el consumo energético en los modelos iPhone 15 y 16 que presentaban drenaje inusual.

Corrección en Mensajes: Soluciona un error que causaba que la aplicación se cerrara inesperadamente al recibir archivos de gran tamaño.

Interfaz Liquid Glass: Refina las transparencias y animaciones del nuevo centro de control para que sean más fluidas.

Compatibilidad AirPlay: Arregla fallos de conexión intermitente al transmitir contenido a televisores inteligentes.

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