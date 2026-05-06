Usuarios de ciertos modelos de iPhone podrían recibir pagos de hasta 95 dólares gracias a un acuerdo millonario relacionado con funciones de inteligencia artificial de Siri. La demanda colectiva acusa a Apple de promocionar características avanzadas del asistente virtual que todavía no estaban disponibles al momento de vender algunos dispositivos.

El caso fue presentado ante un tribunal federal del norte de California en representación de consumidores de Estados Unidos. Los demandantes sostienen que la compañía habría inducido a clientes a comprar determinados iPhone bajo promesas sobre nuevas funciones de Siri que aún no podían utilizarse.

El acuerdo propuesto asciende a 250 millones de dólares y, si recibe aprobación judicial, podría convertirse en uno de los acuerdos legales más grandes relacionados con Apple. La empresa decidió resolver el caso sin continuar el proceso en tribunales.

La demanda acusa a Apple de promocionar funciones avanzadas de Siri antes de que estuvieran disponibles para los consumidores. (Foto: AFP)

Un portavoz de Apple explicó la postura de la compañía en declaraciones brindadas a CBS News.

“Apple ha llegado a un acuerdo para resolver reclamos relacionados con la disponibilidad de dos funciones adicionales”, indicó.

“Resolvimos este asunto para mantenernos enfocados en hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”, agregó.

El caso incluye a compradores de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 16 adquiridos entre junio de 2024 y marzo de 2025. (Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP) / NICOLAS ASFOURI

Quiénes podrían recibir parte del acuerdo millonario de Apple

La posible compensación incluye a personas que compraron un iPhone 16, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. Según documentos judiciales, alrededor de 37 millones de propietarios de iPhone podrían calificar para recibir dinero.

Los clientes elegibles recibirían inicialmente 25 dólares por dispositivo; sin embargo, el monto final podría variar dependiendo de la cantidad de reclamaciones presentadas y otros factores establecidos en el acuerdo, aunque el pago máximo no superaría los 95 dólares por equipo.

De momento, no se han publicado los detalles oficiales para presentar reclamaciones. El bufete Clarkson Law Firm informó que en las próximas semanas se habilitará un sitio web con toda la información necesaria, incluyendo requisitos, pasos para solicitar el pago y un número telefónico para resolver dudas de los consumidores.

Las claves de la demanda

Modelos afectados: El acuerdo incluye a propietarios de los modelos iPhone 16 (toda la serie), iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max .

El acuerdo incluye a propietarios de los modelos . Fechas de compra: Para ser elegible, el dispositivo debe haber sido adquirido entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 .

Para ser elegible, el dispositivo debe haber sido adquirido entre el . Monto del pago: Se iniciará con una base de 25 dólares , pero dependiendo de cuánta gente reclame, la cifra podría subir hasta un máximo de 95 dólares por usuario .

Se iniciará con una base de , pero dependiendo de cuánta gente reclame, la cifra podría subir hasta un máximo de . El reclamo: No es un proceso automático. Se habilitará un sitio web oficial en las próximas semanas donde los afectados deberán ingresar sus datos y el número de serie de su equipo.

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