Los usuarios de Sony PlayStation en Estados Unidos podrían recibir un reembolso tras la aprobación preliminar de un acuerdo relacionado con una demanda colectiva presentada en 2023 por compras de videojuegos digitales.

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La demanda acusa a Sony de haber monopolizado el mercado de juegos digitales al vender ciertos títulos exclusivamente a través de la PlayStation Store, lo que habría provocado que los consumidores pagaran precios más altos.

Según un comunicado difundido por el bufete Saveri Law Firm LLP, los demandantes sostienen que la empresa “violó leyes federales antimonopolio y ciertas leyes estatales”.

Sin embargo, Sony rechazó las acusaciones y aseguró que no cometió ninguna irregularidad. Además, el tribunal todavía no emitió una decisión final sobre si la compañía infringió alguna ley.

La compañía fue acusada de monopolizar la venta de juegos digitales en la PlayStation Store y elevar los precios para consumidores. (Foto de Anthony WALLACE / AFP) / ANTHONY WALLACE

La revista People señala que, según el acuerdo preliminar aprobado por el Tribunal del Distrito Norte de California, Sony pagaría un total de 7,85 millones de dólares a las personas incluidas en el caso.

Para ser elegibles, los usuarios debieron comprar uno o más videojuegos seleccionados en la PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

Entre los títulos incluidos figuran juegos como The Last of Us, Call of Duty: Classic y Assassin’s Creed Chronicles: China, además de otros disponibles en la lista oficial del acuerdo.

En lugar de recibir dinero en efectivo, algunos usuarios podrían obtener compensación mediante créditos con valor monetario depositados directamente en sus cuentas de PlayStation Network (PSN), según se lee en la presentación del acuerdo.

La audiencia final para decidir la aprobación definitiva está programada para octubre de 2026. (Foto de Richard A. Brooks / AFP)

El tribunal también programó una audiencia para decidir si aprueba definitivamente el acuerdo y cómo se distribuirá el dinero entre los miembros de la demanda. La audiencia de equidad está prevista para el 15 de octubre de 2026.

Cabe agregar que el sitio web oficial del acuerdo aclara que el caso “no afirma que los juegos digitales de PlayStation sean defectuosos”.

Antes de esta aprobación preliminar, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín había rechazado un acuerdo similar de 7,8 millones de dólares en julio de 2025.

Según Reuters, la demanda original surgió después de que Sony impidiera en 2019 que otros minoristas vendieran códigos de descarga de juegos digitales para PlayStation, afectando potencialmente a más de 4,4 millones de consumidores.

Las claves del caso

Sony aceptó un acuerdo preliminar tras una demanda colectiva en EE. UU. Se acusa a la empresa de monopolizar la venta de juegos digitales y elevar los precios al prohibir que otras tiendas vendieran códigos de descarga.

El beneficio es para quienes compraron títulos seleccionados en la PlayStation Store entre abril de 2019 y diciembre de 2023.

Aunque Sony niega las acusaciones, la compensación se entregaría mediante créditos directos en las cuentas de los usuarios. La audiencia final para aprobar el reparto del dinero está programada para mediados de octubre.

Aquí tienes los puntos clave de la demanda colectiva contra Sony:

Acuerdo millonario: Sony pagará 7.85 millones de dólares tras un acuerdo preliminar por una demanda de monopolio en su tienda digital.

Motivo de la demanda: Se acusa a Sony de eliminar la competencia al prohibir que otros minoristas vendieran códigos de juegos, inflando los precios.

Usuarios elegibles: Quienes compraron juegos digitales seleccionados entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

Juegos incluidos: Títulos populares como The Last of Us, Call of Duty: Classic y Assassin’s Creed Chronicles: China entre otros.

Forma de pago: La compensación se entregaría principalmente como créditos con valor monetario directamente en las cuentas de PSN.

Posición de Sony: La empresa niega cualquier irregularidad y el tribunal aún no ha dictado una sentencia de culpabilidad definitiva.

Fecha clave: El 15 de octubre de 2026 se realizará la audiencia final para aprobar el reparto del dinero.

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