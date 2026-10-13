Una pantalla que se acerca al tamaño de una tableta y funciones pensadas para jugar: así se presenta el nuevo Nubia Neo 5 Max, un teléfono que apuesta por las 7.5 pulgadas y la resolución 1.5K para ofrecer más espacio al disfrutar videojuegos, ver series o consultar contenido. Su propuesta combina un procesador MediaTek Dimensity 7100, gatillos táctiles que añaden controles para las partidas y una batería de 7,100 mAh, características con las que busca atraer a quienes priorizan el entretenimiento en su celular. En esta nota repasamos qué ofrece este modelo y cuáles son sus principales novedades.

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Una pantalla de 7.5 pulgadas para ver y hacer más

Uno de los principales diferenciales del nubia Neo 5 Max es su pantalla de 7.5 pulgadas, que ofrece una experiencia visual de nivel tablet dentro de un smartphone. Su gran formato brinda mayor espacio para disfrutar películas, series, videos y redes sociales, así como para leer, navegar y realizar distintas tareas con mayor comodidad.

La propuesta responde a usuarios que utilizan el smartphone como una de sus principales herramientas de entretenimiento, comunicación y productividad, concentrando diferentes experiencias en un mismo dispositivo.

Su propuesta añade controles para las partidas y una batería de 7,100 mAh. (Foto: Nubia)

Autonomía para acompañar el ritmo del día

El nubia Neo 5 Max incorpora una batería dual de 7100 mAh, pensada para acompañar jornadas prolongadas de uso. Así, el usuario puede aprovechar su pantalla para consumir contenido y realizar diferentes actividades durante el día con mayor autonomía. La pantalla de 7.5 pulgadas y la batería de 7100 mAh son dos de los atributos principales definidos para el producto.

Sus características buscan atraer a quienes priorizan el entretenimiento en su celular. (Foto: Nubia)

El ADN Neo también está presente

Como parte de la serie Neo, el nuevo Neo 5 Max conserva características vinculadas al gaming, aunque como una experiencia adicional dentro de su propuesta. El dispositivo incorpora Neo Trigger con respuesta táctil de 990Hz, además de un sistema de refrigeración y funciones que complementan las sesiones de juego. El dispositivo ya está disponible en Perú a través de Movistar, Claro y diversos establecimientos.

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