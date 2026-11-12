Miles de usuarios de Microsoft reportan problemas para utilizar Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft 365 durante este jueves 12 de noviembre de 2026. La interrupción ha generado dificultades para ingresar a las cuentas de correo electrónico, enviar y recibir mensajes, acceder a documentos y utilizar las herramientas de comunicación de la compañía. Los reportes comenzaron a incrementarse durante las primeras horas de la tarde y la incidencia ha alcanzado distintas regiones, por lo que no se trataría de un inconveniente aislado. Microsoft reconoció los problemas y confirmó que está trabajando para recuperar la conectividad de sus plataformas. Mientras tanto, los usuarios continúan a la espera de una solución que les permita retomar sus actividades laborales y personales con normalidad.

La caída también ha sido reportada por usuarios de diferentes países de América y otras partes del mundo. Según los primeros reportes, los inconvenientes afectan principalmente a Outlook, aunque también se han identificado problemas en Microsoft Teams, Copilot y otras herramientas incluidas en Microsoft 365.

DownDetector también registró un aumento de reportes de usuarios que alertaron sobre fallas en Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft a nivel mundial. | Crédito: Downdetector

¿Qué servicios de Microsoft presentan fallas hoy 12 de noviembre?

La interrupción no se limita al correo electrónico. Los problemas también alcanzan otras plataformas que forman parte del ecosistema de Microsoft, utilizadas diariamente por trabajadores, empresas y estudiantes.

Entre los servicios que registran inconvenientes se encuentran:

Outlook: dificultades para ingresar a la bandeja de entrada, enviar y recibir correos electrónicos.

dificultades para ingresar a la bandeja de entrada, enviar y recibir correos electrónicos. Microsoft Teams: problemas de conexión y acceso a las funciones de comunicación.

problemas de conexión y acceso a las funciones de comunicación. Microsoft 365: interrupciones en la conectividad de las herramientas de productividad.

interrupciones en la conectividad de las herramientas de productividad. Copilot: usuarios también han reportado inconvenientes con el asistente de inteligencia artificial.

usuarios también han reportado inconvenientes con el asistente de inteligencia artificial. SharePoint: se encuentra entre los servicios potencialmente afectados.

La plataforma DownDetector registró un incremento considerable de reportes durante la jornada. Según Reuters, poco después de las 2:00 p.m., hora del este de Estados Unidos, Outlook acumulaba más de 97.000 notificaciones de problemas. Microsoft 365 superaba los 38.000 reportes y Teams registraba alrededor de 4.500.

¿Por qué se cayó Microsoft hoy?

Microsoft reconoció que una parte de su infraestructura experimentaba una carga elevada en varias regiones, situación que probablemente estaba provocando los errores de conectividad.

La compañía explicó que inicialmente recibió reportes de usuarios que no podían acceder a sus buzones de Exchange Online mediante diferentes métodos de conexión en América. Posteriormente, confirmó que el inconveniente también podía afectar la conectividad de Microsoft 365 en cualquier región.

Para reducir el impacto, la empresa anunció que estaba redistribuyendo el tráfico, trasladando conexiones fuera de la infraestructura afectada y reiniciando servidores. También informó que había pausado las implementaciones y los cambios de configuración mientras investigaba el incidente.

Microsoft confirmó que está investigando los problemas de conectividad y trabaja para restablecer sus servicios afectados lo antes posible. | Crédito: X @MSFT365Status

(Noticia en desarrollo)