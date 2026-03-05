Microsoft ha actualizado la aplicación de Copilot para que, al clicar un enlace, el contenido se abra directamente en un panel lateral junto a la conversación en la aplicación, en lugar de abrirse en una ventana del navegador, al tiempo que podrá sincronizar contraseñas y datos de formularios.

La compañía ha compartido su intención de mejorar la forma de gestionar las tareas en la experiencia de aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA) para Windows, con lo que ha anunciado nuevas funciones a la hora de combinar el acceso a sitios web con la información de las respuestas.

Concretamente, Microsoft ha detallado que, ahora, al clicar para abrir un enlace de una respuesta de Copilot, el contenido se abrirá directamente en la aplicación en un panel lateral, en lugar de en una ventana independiente del navegador.

De esta forma, se facilita seguir el flujo de información y el contexto desde la propia aplicación de forma unificada, sin necesidad de alterar la experiencia, como ha explicado en un comunicado en su blog de Windows Insider.

Siguiendo esta línea, Microsoft también ha detallado que el asistente contará con acceso al contexto de los enlaces que se abran en las conversaciones, de manera que el usuario pueda hacer preguntas sobre dicho contenido, solicitar resumir información o pedir ayuda a Copilot con solicitudes concretas.

Además, los enlaces abiertos se podrán guardar con la conversación, para volver a retomar su navegación cuando se reanude dicho tema con Copilot.

Microsoft también ha señalado que otra opción disponible, siempre que se habilite, es que los usuarios podrán sincronizar sus contraseñas y datos de formulario con Copilot, de manera que, al abrir una pestaña, el asistente podrá disponer de esta conversación “para facilitar el trabajo en Copilot”.

No obstante, según ha recogido XDA Developers, Microsoft no ofrecerá las claves guardadas en la aplicación de Copilot para completarlas automáticamente, solo sincronizará las contraseñas con el navegador de la aplicación para que se pueda iniciar sesión pero de forma manual.

Se ha de tener en cuenta que se trata de una función compleja por los riesgos de seguridad que puede suponer que la IA disponga de información sensible como las contraseñas.

Además de todo ello, la actualización también incluye mejoras en la rapidez y fiabilidad de las respuestas, así como funciones de podcast, el modo estudio y el aprendizaje de Copilot.com.

Microsoft ha señalado que las actualizaciones (versión 146.0.3856.39 y posteriores de la aplicación Copilot) están empezando a implementarse en todos los canales Insider.