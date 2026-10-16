La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas. (Foto: Xiaomi)
La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas. (Foto: Xiaomi)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales
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Elegir un celular implica mirar más allá del precio y no dejar de lado cómo responde al tomar fotos, ver videos, jugar o pasar horas lejos de un enchufe. Con esas necesidades en mente, la serie Redmi Note 17 de Xiaomi llega con potentes características y equipos: al frente de la línea se encuentra el primer Redmi Note 17 Pro Max 5G, que combina un nuevo diseño audaz, Redmi Titan Quality, junto con Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17, una gama de cuatro dispositivos diseñados para durar y cubrir las diferentes necesidades y estilos de vida. Desde la pantalla y el rendimiento hasta las cámaras y la batería, aquí te explico los detalles que conviene conocer sobre el smartphone de gama media que se puede volver tu compañero ideal en el día a día.

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Especificaciones principales del Redmi Note 17 Pro Max 5G

  1. Pantalla: AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K (2772 × 1280), tasa de refresco de 120 Hz, profundidad de color de 12 bits y un brillo máximo de hasta 3500 nits. Cuenta con protección Corning Gorilla Glass Victus 2 y tecnología Wet Touch 2.0.
  2. Batería y carga: Batería de silicio-carbono de 9210 mAh (promete hasta 3 días de uso continuo, aunque la duración real depende de factores como las aplicaciones utilizadas, las condiciones de red y los hábitos de cada persona), carga rápida HyperCharge de 100 W y carga inversa por cable de 27 W.
  3. Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 de 4 nm (ocho núcleos a 2.6 GHz) con GPU Adreno. Ofrece una experiencia de software y rendimiento estable por hasta 6 años.
  4. Cámaras traseras: Principal de 50 MP con f/1.5 y estabilización óptica de imagen (OIS); Ultra gran angular de 8 MP (f/2.2); Grabación de video de hasta 4K a 30 fps.
  5. Cámara frontal: Sensor de 32 MP con capacidad de grabación en 4K a 30 fps.
  6. Resistencia y durabilidad: Certificación IP66 / IP68 / IP69 / IP69K contra polvo y agua (soporta inmersión a 2 metros durante 72 horas) y resistencia a caídas de hasta 3 metros.
  7. Sistema operativo: Xiaomi HyperOS con actualizaciones de seguridad y soporte de sistema por hasta 6 años.
  8. Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC multifuncional y sensor infrarrojo.
La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía. (Foto: Xiaomi)
La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía. (Foto: Xiaomi)

Estructura REDMI Titan: resistencia donde más importa

Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G incorporan estructura Redmi Titan, una arquitectura de hardware reforzada diseñada para soportar las exigencias físicas del uso cotidiano. Con mayor resistencia a caídas y protección integral contra polvo y agua, ambos modelos están diseñados para afrontar impactos, salpicaduras y entornos exigentes del mundo real.

Ambos modelos Pro cuentan con una arquitectura avanzada de resistencia al agua con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. También superaron una exigente prueba de resistencia al agua de 2 metros durante 72 horas e incorporan por primera vez el Modo Subacuático. Además, la resistencia confiable al polvo y al agua en todos los modelos reduce la preocupación por salpicaduras cotidianas. Wet Touch Technology 2.0 detecta de forma inteligente agua, aceite, espuma y sudor para mantener cada toque preciso y responsivo.

La nueva serie Redmi Note 17 viene con resistencia mejorada al agua y a las caídas. (Foto: Xiaomi)
La nueva serie Redmi Note 17 viene con resistencia mejorada al agua y a las caídas. (Foto: Xiaomi)

Precio y disponibilidad

La Serie Redmi Note 17 está disponible en el mercado peruano a través de los canales oficiales de Xiaomi, incluyendo mi.com/pe y las Xiaomi Stores, así como otros canales de venta autorizados, sujeto a la disponibilidad de cada modelo.

  • Redmi Note 17 Pro Max 5G está disponible en tres colores: Rosa Nube, Negro y Verde, con una configuración de almacenamiento de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a un precio sugerido desde los S/2,199.00.
  • Redmi Note 17 Pro 5G está disponible en tres colores: Azul Cielo, Negro y Naranja Satinado, con dos variantes de almacenamiento 6GB + 256GB y 8GB + 512GB, a un precio sugerido desde los S/1,799.00 y S/2,099.00 respectivamente.
  • Redmi Note 17 5G está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, con una configuración de almacenamiento de 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a un precio sugerido desde los S/1,499.00.
  • Redmi Note 17 está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, con una configuración de almacenamiento de 6GB + 256GB, a un precio sugerido desde los S/1,299.00.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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