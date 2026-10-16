Elegir un celular implica mirar más allá del precio y no dejar de lado cómo responde al tomar fotos, ver videos, jugar o pasar horas lejos de un enchufe. Con esas necesidades en mente, la serie Redmi Note 17 de Xiaomi llega con potentes características y equipos: al frente de la línea se encuentra el primer Redmi Note 17 Pro Max 5G, que combina un nuevo diseño audaz, Redmi Titan Quality, junto con Redmi Note 17 5G y Redmi Note 17, una gama de cuatro dispositivos diseñados para durar y cubrir las diferentes necesidades y estilos de vida. Desde la pantalla y el rendimiento hasta las cámaras y la batería, aquí te explico los detalles que conviene conocer sobre el smartphone de gama media que se puede volver tu compañero ideal en el día a día.
Especificaciones principales del Redmi Note 17 Pro Max 5G
- Pantalla: AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K (2772 × 1280), tasa de refresco de 120 Hz, profundidad de color de 12 bits y un brillo máximo de hasta 3500 nits. Cuenta con protección Corning Gorilla Glass Victus 2 y tecnología Wet Touch 2.0.
- Batería y carga: Batería de silicio-carbono de 9210 mAh (promete hasta 3 días de uso continuo, aunque la duración real depende de factores como las aplicaciones utilizadas, las condiciones de red y los hábitos de cada persona), carga rápida HyperCharge de 100 W y carga inversa por cable de 27 W.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 de 4 nm (ocho núcleos a 2.6 GHz) con GPU Adreno. Ofrece una experiencia de software y rendimiento estable por hasta 6 años.
- Cámaras traseras: Principal de 50 MP con f/1.5 y estabilización óptica de imagen (OIS); Ultra gran angular de 8 MP (f/2.2); Grabación de video de hasta 4K a 30 fps.
- Cámara frontal: Sensor de 32 MP con capacidad de grabación en 4K a 30 fps.
- Resistencia y durabilidad: Certificación IP66 / IP68 / IP69 / IP69K contra polvo y agua (soporta inmersión a 2 metros durante 72 horas) y resistencia a caídas de hasta 3 metros.
- Sistema operativo: Xiaomi HyperOS con actualizaciones de seguridad y soporte de sistema por hasta 6 años.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC multifuncional y sensor infrarrojo.
Estructura REDMI Titan: resistencia donde más importa
Redmi Note 17 Pro Max 5G y Redmi Note 17 Pro 5G incorporan estructura Redmi Titan, una arquitectura de hardware reforzada diseñada para soportar las exigencias físicas del uso cotidiano. Con mayor resistencia a caídas y protección integral contra polvo y agua, ambos modelos están diseñados para afrontar impactos, salpicaduras y entornos exigentes del mundo real.
Ambos modelos Pro cuentan con una arquitectura avanzada de resistencia al agua con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. También superaron una exigente prueba de resistencia al agua de 2 metros durante 72 horas e incorporan por primera vez el Modo Subacuático. Además, la resistencia confiable al polvo y al agua en todos los modelos reduce la preocupación por salpicaduras cotidianas. Wet Touch Technology 2.0 detecta de forma inteligente agua, aceite, espuma y sudor para mantener cada toque preciso y responsivo.
Precio y disponibilidad
La Serie Redmi Note 17 está disponible en el mercado peruano a través de los canales oficiales de Xiaomi, incluyendo mi.com/pe y las Xiaomi Stores, así como otros canales de venta autorizados, sujeto a la disponibilidad de cada modelo.
- Redmi Note 17 Pro Max 5G está disponible en tres colores: Rosa Nube, Negro y Verde, con una configuración de almacenamiento de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a un precio sugerido desde los S/2,199.00.
- Redmi Note 17 Pro 5G está disponible en tres colores: Azul Cielo, Negro y Naranja Satinado, con dos variantes de almacenamiento 6GB + 256GB y 8GB + 512GB, a un precio sugerido desde los S/1,799.00 y S/2,099.00 respectivamente.
- Redmi Note 17 5G está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, con una configuración de almacenamiento de 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento, a un precio sugerido desde los S/1,499.00.
- Redmi Note 17 está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro, con una configuración de almacenamiento de 6GB + 256GB, a un precio sugerido desde los S/1,299.00.