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Resumen

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Directivos de las firmas tecnológicas expusieron la situación de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Directivos de las firmas tecnológicas expusieron la situación de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Directivos de empresas de inteligencia artificial (IA) subrayaron el miércoles en la ONU la mayor vigilancia que exige esta tecnología, y el director ejecutivo de Anthropic asumió el compromiso unilateral de desacelerar su desarrollo.

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