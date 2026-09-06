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Resumen

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VHS, una tecnología grabada en la memoria.
VHS, una tecnología grabada en la memoria.
/ ullstein bild Dtl.
Por Giancarlo Cappello

A veces una revolución cabe en una línea. Entre los 12 objetivos que los ingenieros de JVC trazaron para desarrollar una nueva videograbadora doméstica había uno que parecía casi administrativo: la cinta debía grabar dos horas. Una decisión técnica bastante menos vistosa que mejorar la imagen o reducir el tamaño del aparato, pero que terminaría siendo decisiva.

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