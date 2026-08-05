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Publicada por Páginas de Espuma, Fernanda Trías resultó una de las invitadas más interesantes en la feria.
Publicada por Páginas de Espuma, Fernanda Trías resultó una de las invitadas más interesantes en la feria.
Por Enrique Planas

Llamamos “miembro fantasma” a la sensación de que una extremidad amputada sigue conectada al cuerpo. Se manifiesta con hormigueos o dolor. Las áreas neuronales siguen generando señales a pesar de la ausencia física del miembro. Para la escritora uruguaya Fernanda Trías, lo mismo sucede con la memoria. En uno de los relatos de su libro presentado en la FIL Lima, una mujer se golpea la cabeza y sufre de amnesia: partes de una relación amorosa caen en el olvido. Y a través de la escritura, ella va dando cuenta del hormigueo producido por los recuerdos ausentes.

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