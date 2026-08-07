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Resumen

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En su nuevo libro, Silvia reconstruye la historia de su hijo a partir de recuerdos y testimonios. El resultado es un homenaje íntimo que invita a repensar cómo una vida puede seguir transformando a otras.
En su nuevo libro, Silvia reconstruye la historia de su hijo a partir de recuerdos y testimonios. El resultado es un homenaje íntimo que invita a repensar cómo una vida puede seguir transformando a otras.
/ CBM, NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Celeste Pérez

Hay libros que aparecen para darle un nuevo significado a una vida. “Querido Francisco”, el más reciente trabajo de Silvia Miró Quesada, va por esa línea. Lo que comenzó como un homenaje a su hijo, fallecido a los 25 años, terminó revelándole facetas que ni siquiera ella conocía y confirmándole que su historia podía convertirse en un faro para otros jóvenes.

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