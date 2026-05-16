La periodista y escritora Silvia Miró Quesada, autora del libro infantil “Unos días con Bobby”, entregó a los niños del Departamento de Hematología del INSNSB, 20 “Bobbys”, el tierno personaje que tiene la forma de porta suero.

Los peluches han sido confeccionados a mano por adultos mayores, que desean brindar compañía y afecto a niños en situación de enfermedad.

Esta entrega se enmarca en la Política de Humanización del Instituto, que promueve el soporte emocional como parte integral del tratamiento oncológico para mejorar la experiencia del paciente y su adherencia terapéutica.

Esta iniciativa se ha convertido en un símbolo de contención emocional para pacientes pediátricos en todo el país.Precisamente, “Bobby” nació del mencionado libro escrito en el año 2017, tras la experiencia de la señora Silvia como paciente oncológica.

En el cuento, el porta suero se transforma en un perrito cariñoso que cuida y acompaña a los niños durante las sesiones de quimioterapia. La señora Silvia, tuvo diagnóstico de cáncer en 2 ocasiones y tuvo la dura tarea de explicarle a su hijo de 7 años qué era un porta suero.

Los peluches han sido confeccionados a mano por adultos mayores, que desean brindar compañía y afecto a niños en situación de enfermedad | Foto: Difusión

“Es por ello, que, se dio vida a Bobby, para que ningún niño le tenga miedo a ese dispositivo médico móvil y sienta que tiene un amigo que lo acompaña en el hospital”, señaló la hija de Isabel Ferreyros de Miró Quesada, fundadora de la Liga Contra el Cáncer.

Agregó que, cada Bobby tiene un tamaño pensado para acompañar de verdad. “Es lo suficientemente grande para ser abrazado por un niño como un compañero cercano y reconfortante. Los niños pueden abrazarlos, hablarles y contarles sus historias”, refirió la periodista.

En esta actividad, la creadora del personaje, el director Adjunto del INSNSB, Dr. Anyilo Pino, la jefa del Departamento de Hematología del INSNSB, Dra. Alicia Mafaldo, personal médico, la directora de la ONG Lazo Rosado Perú, Susana Wong, se conectaron con los pequeños pacientes a través de un cristal, para cumplir con los protocolos de bioseguridad que brinda el servicio.

La visita de la señora Silvia Miró Quesada, forma parte del programa de soporte emocional que desarrolla el INSNSB con voluntarios, clowns hospitalarios y aliados de la sociedad civil para acompañar a los pacientes y sus familias durante tratamientos prolongados.

También estuvo presente en esta actividad, la representante de la Asociación Ecosistema de Soporte Físico y Emocional frente al cáncer (Espe), Andrea Monge Roncal. Sobre el tema, el director Adjunto del INSNSB, Dr. Anyilo Pino, en representación de la directora general del INSNSB, Dra. Zulema Tomas, agradeció el gesto y resaltó el valor terapéutico de la iniciativa.

“En un hospital de alta complejidad como el nuestro, donde los niños con leucemia o linfoma pasan meses recibiendo quimioterapia, el componente emocional es tan importante como el fármaco. Tener un amigo como Bobby cambia su día a día, reduce la ansiedad y mejora la adherencia al tratamiento”, afirmó.

Cabe resaltar que, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, líder en salud infantil en el Perú, cuenta con 7 ejes especializados: Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Trasplante de Órganos, Quemados, Neonatología Compleja, Cirugía Neonatal y Hematología Oncológica. Además, el Instituto lidera la estrategia de desconcentración quirúrgica hacia regiones para acercar la atención de alta complejidad a los niños del interior del país.

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