Resumen

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Esta entrega se enmarca en la Política de Humanización del Instituto, que promueve el soporte emocional como parte integral del tratamiento oncológico para mejorar la experiencia del paciente y su adherencia terapéutica
Esta entrega se enmarca en la Política de Humanización del Instituto, que promueve el soporte emocional como parte integral del tratamiento oncológico para mejorar la experiencia del paciente y su adherencia terapéutica
Por Redacción EC

La periodista y escritora Silvia Miró Quesada, autora del libro infantil “Unos días con Bobby”, entregó a los niños del Departamento de Hematología del INSNSB, 20 “Bobbys”, el tierno personaje que tiene la forma de porta suero.