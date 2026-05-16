Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El banco de datos de perfiles genéticos estará a cargo de la PNP y albergará información de investigados, procesados y víctimas, entre otros. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El banco de datos de perfiles genéticos estará a cargo de la PNP y albergará información de investigados, procesados y víctimas, entre otros. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo promulgó este sábado la Ley Nº 32595 que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG) que estará a cargo de la Policía Nacional, herramienta técnica que tiene como finalidad facilitar la identificación humana mediante el procesamiento y almacenamiento de perfiles derivados del análisis de ADN.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.