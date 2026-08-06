La delincuencia continúa sembrando terror en la capital. El gerente de la empresa de transportes Corazón de Jesús San Diego, identificado como Eugenio Benítez, de 69 años, fue asesinado a balazos por extorsionadores cuando se desplazaba en su camioneta junto a su esposa en Los Olivos.

Medios indicaron que el violento ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche de ayer, miércoles 5 de agosto, en la avenida 2 de Octubre, a plena vista y paciencia de varios transeúntes.

América Noticias indicó que fueron dos motos lineales que interceptaron el vehículo que circulaba a la altura de la Panamericana Norte. En cuestión de segundos, les dispararon y huyeron con rumbo desconocido.

El medio informó que el hombre no sobrevivió a los nueve disparos que recibió. En tanto, su esposa, Elsa Estela Pérez, permanece internada en una clínica local con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas (balazo en el cuello y espalda).

Familiares señalaron que Benítez, quien llevaba más de diez años trabajando para la empresa, venía recibiendo llamadas extorsivas desde hace dos años. Inicialmente, le exigían el pago de 30 mil soles; sin embargo, el monto habría aumentado progresivamente hasta alcanzar los 250 mil soles.

Un gerente general de una empresa de transporte fue asesinado a balazos en su patio de maniobras en San Martín de Porres, después de una serie de amenazas y cobros extorsivos que venían desde 2024. Los conductores denuncian inseguridad y exigen medidas más duras del Estado.

Efectivos de la Comisaría PNP Pro llegaron al escenario del ataque armado y procedieron a acordonar la zona. Allí, encontraron 11 casquillo de bala que serán analizados en el peritaje respectivo.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, que ya inició las investigaciones correspondientes. Las primeras hipótesis apuntan a un presunto caso de extorsión vinculado a la empresa de transportes Corazón de Jesús de San Diego S.A.