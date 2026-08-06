El cobro de cupos a manos de los delincuentes inició hace dos años, con la suma de 30 mil soles, sin embargo, ahora estarían exigiendo 250 mil. Foto: América Noticias
El cobro de cupos a manos de los delincuentes inició hace dos años, con la suma de 30 mil soles, sin embargo, ahora estarían exigiendo 250 mil. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa sembrando terror en la capital. El gerente de la empresa de transportes Corazón de Jesús San Diego, identificado como Eugenio Benítez, de 69 años, fue asesinado a balazos por extorsionadores cuando se desplazaba en su camioneta junto a su esposa en Los Olivos.

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