Camioneta de los bomberos se incendia frente a su compañía en Los Olivos. (Foto: Captura de video / Redes sociales)
Camioneta de los bomberos se incendia frente a su compañía en Los Olivos. (Foto: Captura de video / Redes sociales)
Por Redacción EC

Una camioneta de la XXV Comandancia Departamental Lima Norte del Cuerpo General de Bomberos quedó completamente inservible tras incendiarse frente a su sede, ubicada en la calle Las Guayabas, en Los Olivos. Según el jefe de la comandancia, esto no fue un accidente porque el fuego habría sido provocado.

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