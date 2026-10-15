Una camioneta de la XXV Comandancia Departamental Lima Norte del Cuerpo General de Bomberos quedó completamente inservible tras incendiarse frente a su sede, ubicada en la calle Las Guayabas, en Los Olivos. Según el jefe de la comandancia, esto no fue un accidente porque el fuego habría sido provocado.

El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública cuando comenzó a incendiarse. Los bomberos que se encontraban en la compañía acudieron rápidamente para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran. Sin embargo, el fuego ocasionó graves daños a la unidad, que terminó completamente inutilizable.

La camioneta era utilizada para trasladar herramientas y personal durante la atención de emergencias. Su pérdida representa una dificultad para las labores de los bomberos, quienes necesitan contar con vehículos operativos para atender incendios, accidentes y otras situaciones de riesgo.

Camioneta de los bomberos se incendia frente a su compañía en Los Olivos. (Foto: Captura de video / Redes sociales)

Cámaras de seguridad captaron a un hombre antes del incendio

Jaime Carrasco, jefe de la XXV Comandancia Departamental Lima Norte, señaló a RPP que el incendio habría sido provocado. Según explicó, las cámaras de seguridad de la zona captaron a un hombre acercándose a la camioneta momentos antes de que se iniciara el fuego.

“Es un indigente que vive a una cuadra, en un terreno baldío cercano a la compañía. Y él ya hace una semana atrás nos rompió un parabrisas de otra unidad; y el día de hoy, se ve en el video, prendiéndole fuego al carro”, declaró al citado medio.

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Ante lo ocurrido, Carrasco hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que identifique e intervenga al hombre que presuntamente habría provocado el incendio. Asimismo, indicó que cuentan con las imágenes proporcionadas por los vecinos, las cuales podrían ayudar a esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del caso.

Camioneta de los bomberos se incendia frente a su compañía en Los Olivos. (Foto: Captura de video / Redes sociales)

“Ese carro está inservible. Lamentamos mucho la pérdida de esta unidad, pero no podemos hacer nada más que hacer la denuncia. Los vecinos nos proporcionaron los videos”, sentenció.