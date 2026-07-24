Incendio en fábrica de Yobel en Los Olivos: fuego compromete toda la planta y moviliza decenas de bomberos. Foto: Andina
Incendio en fábrica de Yobel en Los Olivos: fuego compromete toda la planta y moviliza decenas de bomberos. Foto: Andina
Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones afectó desde la madrugada de este viernes la planta de la empresa de cosméticos y perfumes Yobel, en la avenida San Genaro 150, distrito Los Olivos. Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú permanecen en la zona realizando intensas labores para controlar la emergencia.

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