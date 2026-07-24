Un incendio de grandes proporciones afectó desde la madrugada de este viernes la planta de la empresa de cosméticos y perfumes Yobel, en la avenida San Genaro 150, distrito Los Olivos. Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú permanecen en la zona realizando intensas labores para controlar la emergencia.

El siniestro se habría iniciado alrededor de las 3:00 a. m. en un almacén de aproximadamente 1,200 metros cuadrados. Debido a la presencia de materiales inflamables y productos químicos, las llamas se propagaron rápidamente por gran parte de las instalaciones.

El jefe de los Bomberos, Marcos Pajuelo, indicó a América Noticias que no se reportaron heridos y que apagarlo tomará algunas horas más. Sostuvo que consumió el 100 % de la fábrica.

“Hemos hablado con los dueños y nos indicaron que, por ser feriado, no había tantos trabajadores, sin embargo, los que estuvieron durante el incendio lograron salir a tiempo. No sabemos qué hacian en el lugar, eso lo determinará las investigaciones”, puntualizó.

Empresa Yobel se pronuncia

Ante el incendio registrado durante la madrugada de hoy, la empresa afectada se pronunció al respecto y dejó en claro que desde el inicio del siniestro activaron los protocolos de seguridad, “priorizando la protección de nuestros colaboradores”.

“Asimismo, venimos colaborando plenamente con las investigaciones que permitan determinar las causas del incidente”, acotaron.

YOBEL dijo que debido al incendio han suspendido temporalmente las operaciones en su planta Los Olivos. “Estamos a la espera de la culminación de las labores de emergencia y de las evaluaciones técnicas correspondientes”.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Serenazgo acordonaron la zona para evitar el tránsito vehicular y así facilitar el trabajo de los Bomberos ante el incendio.

Minsa envía brigadistas ante incendio

En sus redes sociales, el Ministerio de Salud (MINSA), informó que envió rigadistas de salud de la Diris Lima Norte al lugar para apoyar las acciones de respuesta ante la emergencia. Además, una cuarta ambulancia del SAMU se mantiene en alerta para garantizar una respuesta inmediata, de ser necesaria.

La entidad precisó que los establecimientos de salud de la jurisdicción se encuentran en alerta para la recepción y atención de posibles heridos.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en una fábrica en el distrito de Los Olivos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas.



👨‍⚕️ Asimismo, brigadistas de salud de… pic.twitter.com/jw99WqvgDo — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 24, 2026

Incendio en Cercado de Lima fue provocado e intencional, según avance de investigaciones policiales



Por su parte, Sedapal indicó que cinco camiones cisterna de la empresa fueron movilizados a la zona para garantizar el abastecimiento continuo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), contribuyendo a las labores de control del incendio.

Asimismo, se incrementó la presión en la red de distribución para asegurar un caudal adecuado y sostenido durante la atención de la emergencia.

COER de la MML moniterea incendio

También el COER-EIR de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se encuentra monitoreando el incendio código 4 y mantiene coordinaciones con el COED de Los Olivos, distritos aledaños.

Según la evaluación preliminar, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y solo se registran daños materiales.

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