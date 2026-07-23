las autoridades solicitaron el cese inmediato de cualquier actividad que implique el uso de fuego al aire libre. Foto: andina/composición GEC
las autoridades solicitaron el cese inmediato de cualquier actividad que implique el uso de fuego al aire libre. Foto: andina/composición GEC
Por Redacción EC

Un incendio forestal de grandes proporciones consumió más de 30 hectáreas de cobertura vegetal en los sectores de San Lorenzo y San Pablo de Tushmo, ubicados en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali. Ante el avance de las llamas, el Cuerpo General de Bomberos movilizó sus unidades y se puso en alerta permanente para atender las emergencias de nuevos focos de calor.

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