Un incendio forestal de grandes proporciones consumió más de 30 hectáreas de cobertura vegetal en los sectores de San Lorenzo y San Pablo de Tushmo , ubicados en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali. Ante el avance de las llamas, el Cuerpo General de Bomberos movilizó sus unidades y se puso en alerta permanente para atender las emergencias de nuevos focos de calor.

Incendio forestal en Yura sigue activo desde la mañana del jueves 25 de junio. Foto: MPA.

De acuerdo a los reportes de los bomberos, las condiciones atmosféricas actuales han tenido un papel crítico en la velocidad del fuego. Ucayali registra temperaturas de hasta 35 °C a la sombra y marcas cercanas a los 40 °C bajo exposición solar directa. Este panorama se agravó por la ausencia de precipitaciones y los bajos niveles de humedad en el ambiente.

A esta situación se suma las labores de quema de rastrojos, basura o desperdicios agrícolas, que constituyen un detonante para el inicio de estas emergencias forestales. El fuego se desplaza rápidamente hacia extensiones de mayor densidad boscosa debido a la sequedad del suelo. Esto pone en peligro la vida silvestre, predios agrícolas y zonas urbanizadas colindantes.

Incendio forestal en Ucayali. (Foto: GORE Ucayali).

Por esa razón, y con el objetivo de contener el impacto forestal en la región, las autoridades solicitaron el cese inmediato de cualquier actividad que implique el uso de fuego al aire libre.

Por su parte, los bomberos recordaron a la población que detectar y sofocar las llamas en su fase inicial resulta determinante para prevenir desastres ambientales severos, por lo que instaron a dar aviso de manera inmediata a las centrales de emergencia ante la menor presencia de columnas de humo o focos de incendios .