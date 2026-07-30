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Incendios forestales registrados en sectores de Zamora, España. (Foto: EFE)
Incendios forestales registrados en sectores de Zamora, España. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Unas 180,000 hectáreas se quemaron en España en lo que va de año y 38 grandes incendios forestales se produjeron en todo el país, según dijo este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

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