Conoce qué aparatos de casa pueden necesitar un ajuste manual, cuándo debes retrasar la hora en la Península y Canarias y cómo comprobar termostatos, temporizadores y electrodomésticos. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce qué aparatos de casa pueden necesitar un ajuste manual, cuándo debes retrasar la hora en la Península y Canarias y cómo comprobar termostatos, temporizadores y electrodomésticos. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El móvil puede hacerlo por ti, pero no conviene confiarle el horario de toda la casa. El cambio de hora de octubre de 2026 llegará durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25, cuando habrá que retrasar los relojes sesenta minutos. La fecha está recogida en el calendario oficial publicado en el BOE.

La revisión no termina en el reloj del salón. Algunos electrodomésticos, despertadores y sistemas de programación pueden necesitar un ajuste manual, mientras que otros se actualizarán automáticamente. La diferencia depende del aparato y de su configuración. Por eso, antes de darlo todo por hecho, conviene comprobar las pantallas y los horarios guardados.

Cuándo cambia la hora en España: atención a Canarias

El . Ese domingo tendrá oficialmente veinticinco horas.

Dónde estásMomento del cambioQué debes hacer
Península, Baleares, Ceuta y MelillaLas 03:00 pasan a ser las 02:00Retrasar una hora
CanariasLas 02:00 pasan a ser la 01:00Retrasar una hora

Qué objetos de casa debes revisar y cambiar a mano

No todos los aparatos digitales se sincronizan solos.Recuerda que, aunque muchos móviles, ordenadores y relojes inteligentes realizan el cambio automáticamente, otros dispositivos domésticos requieren intervención manual. La comprobación debe hacerse aparato por aparato.

Esta lista sirve como recorrido práctico por casa: no significa que todos los modelos necesiten ajustes, sino que merece la pena revisarlos.

Aparato u objetoQué comprobarQué hacer si no se actualiza
Relojes de pared, sobremesa y pulseraLa hora que muestranRetrasar una hora siguiendo su mecanismo
Despertadores independientesHora y alarma del lunesCorregir el reloj y verificar la alarma
Horno y microondasLa hora de la pantallaConsultar el menú o manual del modelo
Termostatos y cronotermostatosHora, día y programaciónCorregir el reloj y revisar las franjas
Enchufes y temporizadoresHora actual y periodos de funcionamientoAjustarlos según las instrucciones

Cómo aprovechar la revisión para evitar consumos innecesarios

Mover las agujas no garantiza una factura más baja. Lo útil es aprovechar la revisión para comprobar cuándo funcionan la calefacción, las luces o los aparatos conectados a programadores. El IDAE señala que los termostatos y programadores permiten controlar mejor la temperatura y la energía consumida.

Piensa en tu rutina real: a qué hora sales, cuándo vuelves y qué estancias utilizas. Con esa referencia, revisa si la programación sigue respondiendo a tus necesidades. No se trata de recortar comodidad a ciegas, sino de detectar encendidos que ya no tienen sentido.

Para la iluminación, el IDAE recomienda no dejar luces encendidas en habitaciones vacías, adaptar la luz a cada necesidad y utilizar horarios adecuados cuando se recurre a un programador. Son medidas concretas sobre las que puedes actuar durante esta revisión doméstica.

En calefacción, revisa también la temperatura seleccionada. El organismo considera que 21 °C, con ropa adecuada, pueden ser suficientes para mantener el confort. Ajustar el horario sin comprobar la temperatura deja incompleta la revisión del sistema.

La comprobación del domingo para empezar bien la semana

Reserva unos minutos el domingo para recorrer la casa y comparar las horas. Empieza por los relojes que consultas al salir y continúa por los equipos que funcionan con programación. En los dispositivos conectados, verifica el resultado: que puedan actualizarse automáticamente no sustituye a comprobar que lo hayan hecho.

Puedes seguir este orden:

  • Comprueba primero el móvil que utilizarás como referencia.
  • Revisa después relojes, despertadores y pantallas de electrodomésticos.
  • Consulta los horarios de termostatos y temporizadores.
  • Confirma las alarmas necesarias para el lunes.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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