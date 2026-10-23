El móvil puede hacerlo por ti, pero no conviene confiarle el horario de toda la casa. El cambio de hora de octubre de 2026 llegará durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25, cuando habrá que retrasar los relojes sesenta minutos. La fecha está recogida en el calendario oficial publicado en el BOE.

La revisión no termina en el reloj del salón. Algunos electrodomésticos, despertadores y sistemas de programación pueden necesitar un ajuste manual, mientras que otros se actualizarán automáticamente. La diferencia depende del aparato y de su configuración. Por eso, antes de darlo todo por hecho, conviene comprobar las pantallas y los horarios guardados.

Cuándo cambia la hora en España: atención a Canarias

El domingo 25 de octubre comienza el horario de invierno. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, a las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Canarias, a las 02:00 será de nuevo la 01:00. Ese domingo tendrá oficialmente veinticinco horas.

Dónde estás Momento del cambio Qué debes hacer Península, Baleares, Ceuta y Melilla Las 03:00 pasan a ser las 02:00 Retrasar una hora Canarias Las 02:00 pasan a ser la 01:00 Retrasar una hora

Qué objetos de casa debes revisar y cambiar a mano

No todos los aparatos digitales se sincronizan solos.Recuerda que, aunque muchos móviles, ordenadores y relojes inteligentes realizan el cambio automáticamente, otros dispositivos domésticos requieren intervención manual. La comprobación debe hacerse aparato por aparato.

Esta lista sirve como recorrido práctico por casa: no significa que todos los modelos necesiten ajustes, sino que merece la pena revisarlos.

Aparato u objeto Qué comprobar Qué hacer si no se actualiza Relojes de pared, sobremesa y pulsera La hora que muestran Retrasar una hora siguiendo su mecanismo Despertadores independientes Hora y alarma del lunes Corregir el reloj y verificar la alarma Horno y microondas La hora de la pantalla Consultar el menú o manual del modelo Termostatos y cronotermostatos Hora, día y programación Corregir el reloj y revisar las franjas Enchufes y temporizadores Hora actual y periodos de funcionamiento Ajustarlos según las instrucciones

Cómo aprovechar la revisión para evitar consumos innecesarios

Mover las agujas no garantiza una factura más baja. Lo útil es aprovechar la revisión para comprobar cuándo funcionan la calefacción, las luces o los aparatos conectados a programadores. El IDAE señala que los termostatos y programadores permiten controlar mejor la temperatura y la energía consumida.

Piensa en tu rutina real: a qué hora sales, cuándo vuelves y qué estancias utilizas. Con esa referencia, revisa si la programación sigue respondiendo a tus necesidades. No se trata de recortar comodidad a ciegas, sino de detectar encendidos que ya no tienen sentido.

Para la iluminación, el IDAE recomienda no dejar luces encendidas en habitaciones vacías, adaptar la luz a cada necesidad y utilizar horarios adecuados cuando se recurre a un programador. Son medidas concretas sobre las que puedes actuar durante esta revisión doméstica.

En calefacción, revisa también la temperatura seleccionada. El organismo considera que 21 °C, con ropa adecuada, pueden ser suficientes para mantener el confort. Ajustar el horario sin comprobar la temperatura deja incompleta la revisión del sistema.

La comprobación del domingo para empezar bien la semana

Reserva unos minutos el domingo para recorrer la casa y comparar las horas. Empieza por los relojes que consultas al salir y continúa por los equipos que funcionan con programación. En los dispositivos conectados, verifica el resultado: que puedan actualizarse automáticamente no sustituye a comprobar que lo hayan hecho.

Puedes seguir este orden:

Comprueba primero el móvil que utilizarás como referencia.

Revisa después relojes, despertadores y pantallas de electrodomésticos.

Consulta los horarios de termostatos y temporizadores.

Confirma las alarmas necesarias para el lunes.