Después de más de una década sin una nueva entrega principal, la franquicia Grand Theft Auto vuelve a ocupar el centro de atención con el estreno de GTA 6. El videojuego de Rockstar Games llega tras dos retrasos y años de expectativa entre millones de seguidores. Sus primeras evaluaciones también generaron entusiasmo: durante la tarde de su lanzamiento, el portal Metacritic registraba una calificación de 99 sobre 100, una puntuación prácticamente perfecta para uno de los estrenos más esperados de la industria.

El hermetismo de Rockstar alrededor de esta producción fue tal que incluso quienes participaron en la creación del primer título desconocían qué estaba preparando el estudio. Dave Jones, cocreador de la saga, reconoció que también esperaba descubrir el resultado del nuevo proyecto. “Todos estamos esperando para ver qué han hecho”, comentó al medio BBC.

Por su parte, Brian Baglow, guionista y encargado de promocionar el videojuego original, reveló que tampoco había tenido acceso anticipado, aunque ya había realizado su propia reserva.

GTA nació como una propuesta diferente en Escocia

Para entender el impacto que tiene actualmente esta franquicia hay que regresar a 1997, cuando apareció el primer Grand Theft Auto. El proyecto fue desarrollado por DMA Design, un estudio de Dundee, Escocia, que venía de conseguir reconocimiento con Lemmings, un popular videojuego de rompecabezas. La idea inicial era crear una experiencia de conducción llamada Race’n’Chase, pero los desarrolladores comenzaron a explorar posibilidades que terminarían transformando por completo el concepto.

Jones recuerda que el equipo buscaba ofrecer algo que no se pareciera a los videojuegos tradicionales de aquella época. Una de las decisiones más importantes fue permitir que los personajes abandonaran sus vehículos y recorrieran las calles a pie. También podían cambiar de automóvil y apropiarse de otros coches.

“De repente, tenías una mezcla muy interesante de distintas formas de jugar”, recordó el cocreador. La posibilidad de controlar a un delincuente también definió la personalidad del proyecto.

Inicialmente, el equipo había considerado que los jugadores pudieran asumir el papel de criminales o policías, pero pronto descubrieron que la primera alternativa ofrecía mayores posibilidades. “En cierto momento dijimos: ‘¿Sabes qué? Es mucho más divertido ser el malo’, así que de eso se trataba el juego”, explicó Jones.

Aunque sus ventas no despegaron inmediatamente, el boca a boca permitió que cada vez más personas descubrieran el título y contribuyeran a su popularidad.

Dave Jones y Brian Baglow, dos de los creadores del primer Grand Theft Auto, recordaron cómo nació la franquicia en Escocia en 1997. (Foto: Rockstar Games)

La polémica y la sátira que hicieron diferente a GTA

El contenido relacionado con robos y violencia también convirtió al primer GTA en objeto de críticas. Su propuesta llegó incluso al Parlamento británico, donde se discutió sobre sus características y surgieron solicitudes para prohibirlo; sin embargo, posteriormente se conoció que parte de la controversia había sido impulsada por BMG Interactive, distribuidora del videojuego, como una estrategia publicitaria.

Jones aseguró que nunca habían diseñado el proyecto pensando en provocar escándalos: “Hacíamos cosas que nos parecían divertidas. En ningún momento nos planteamos si debíamos hacerlo o si sería polémico. Nunca pensamos así”.

Otro elemento que ayudó a construir la identidad de la franquicia fue su sentido del humor. Aunque el primer videojuego tenía gráficos sencillos y una perspectiva desde arriba, ya presentaba un universo ficticio lleno de referencias a la sociedad estadounidense. Keza MacDonald, editora de videojuegos de The Guardian, considera que esa característica continúa siendo fundamental.

“Es un juego profundamente satírico”, afirmó. “Se burla directamente del individualismo extremo y el capitalismo desmedido de EE.UU.”.

La creación de negocios ficticios, emisoras de radio inventadas, canciones y personajes también permitió que cada entrega tuviera su propia identidad. Baglow considera que esos pequeños detalles son fundamentales para conseguir que los jugadores sientan que están recorriendo un lugar real.

“Son los nombres de los negocios, las emisoras de radio, las letras de las canciones, los locutores”, explicó. “Cada uno de esos elementos contribuye a que creas que el mundo en el que estás es un universo coherente, en el que todo encaja”.

De videojuego polémico a fenómeno cultural mundial

El crecimiento de Grand Theft Auto terminó superando las expectativas de sus creadores. Cuando GTA V llegó al mercado en 2013, consiguió recaudar US$1.000 millones durante sus primeros tres días, convirtiéndose en un fenómeno comercial y cultural. Sus referencias comenzaron a aparecer en conversaciones cotidianas e incluso en películas.

La popularidad de la saga también se explica por su cercanía con situaciones y escenarios que las personas pueden reconocer. Jones considera que esa conexión con la realidad fue determinante para atraer a públicos de distintas generaciones.

“No es como muchos juegos de ciencia ficción, aventuras o fantasía”, señaló. “No tienes que aprender nada nuevo si conoces una ciudad y sabes conducir”.

Ahora, GTA 6 busca llevar esa experiencia a una escala todavía mayor. PlayStation y Xbox anunciaron que el título se convirtió en el videojuego con más reservas de la historia de sus tiendas digitales. Para los creadores originales, observar todo lo conseguido por la franquicia durante casi tres décadas es motivo de satisfacción.

“Significa mucho para muchísima gente. Ha sido fantástico”, concluyó Baglow.