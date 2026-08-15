IGP reporta sismo de magnitud 4,2 a 85 kilómetros al sur de Pisco. (Foto: IGP)
IGP reporta sismo de magnitud 4,2 a 85 kilómetros al sur de Pisco. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la noche de hoy, sábado 15 de agosto. La magnitud fue de 4.2 y tuvo una profundidad de 16 kilómetros y 85 kilómetros al sur de Pisco - Ica.

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