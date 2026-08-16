El Comercio
·
opinion
·
el informante
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Telaraña de impunidad

“Cuando el proceso de identificación concluya, faltará establecer quién les pagó para asesinar a Medina. La investigación es llevada por una fiscalía de derechos humanos de Ica en dos carpetas distintas y reservadas”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El asesinato del periodista Gastón Medina en Ica, el 20 de enero del 2025, tuvo alto impacto no solo porque era un pugnaz investigador, sino porque tres años antes, un sicario, Víctor Mere, dijo que había un plan para eliminarlo. En una entrevista publicada por el propio Medina, Mere anticipó que el periodista correría igual suerte. Ambos fueron enterrados aquel verano. Las miradas se dirigieron al poderoso asesor del gobierno regional, Carlos Zegarra, porque Mere proporcionó el audio de una conversación en la que se habla de matar al periodista y una de las voces sería la del funcionario. El indicio no fue descartado ni confirmado. La sospecha recayó sobre Zegarra, quien hace tres semanas se convirtió en diputado de Fuerza Popular.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.