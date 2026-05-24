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La votación en Petro-Perú

“Petro-Perú podría seguir siendo íntegramente operada por el Estado si esa opción no fuera, a estas alturas, inviable”.

    Ricardo Uceda
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    Periodista

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    Vehículos ingresan al grifo de Petroperú donde el GLP se vende a 9.99 soles por galón, lo que ha generado una alta afluencia de conductores. (Foto: César Campos/@photo.gec)
    Vehículos ingresan al grifo de Petroperú donde el GLP se vende a 9.99 soles por galón, lo que ha generado una alta afluencia de conductores. (Foto: César Campos/@photo.gec)

    Mientras el país se prepara para participar en la segunda vuelta de las elecciones, en torno a Petro-Perú se enfrentan sordamente dos administraciones. Por un lado, Pro Inversión, la agencia encargada de supervisar una reestructuración patrimonial destinada a buscar capitales privados. De otra parte, los ejecutivos de la compañía, deseosos de retrasar el proceso. Esperan que gane Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuyo gobierno mantendría la estructura estatal intacta, aun con pérdidas. El fisco continuaría cubriéndolas por varios años más, hasta que la producción del lote Z-62, de Anadarko y Chevron ̶ un rico yacimiento en el mar de La Libertad ̶ vuelva provechoso el negocio petrolero. En esa perspectiva, la burocracia mantendría sus privilegios, llamativos durante la bancarrota.

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