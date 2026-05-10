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El caso del juez Ordóñez

“Es necesario sancionar a los magistrados politizados, pero con el mayor apego a la justicia, que es ejercida por vencedores temporales de una pugna”.

    Ricardo Uceda
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    Composición: GEC
    Composición: GEC

    La no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) exhibe criterios liquidacionistas sobre evaluación de magistrados, luego de que el progresismo –o caviarismo, si se prefiere– perdiera posiciones en esa institución. Un importante episodio previo fue el apartamiento del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez. Los comicios del 7 de junio terminarán de perfilar el poder depurador en los próximos cinco años. Por lo pronto, la mayor presencia en el Senado obtenida por Fuerza Popular y Renovación robustece la línea actual. Si Keiko Fujimori asume la presidencia, se afirmaría aún más.

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