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La peor izquierda

“La peor izquierda podría hoy ser gobierno. No veo a Barrantes acompañado de un asesino de policías, ni a Pease mostrando un plan obtenido a la hora undécima ni a Jorge del Prado robándose el dinero de sus militantes”.

    Ricardo Uceda
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En el 2007, estaba en Colombia, en una reunión de periodistas y políticos latinoamericanos, cuando prosperó la idea de firmar un comunicado de solidaridad con el director del diario venezolano “Tal Cual”, Teodoro Petkoff, allí presente, quien era víctima de la persecución judicial de Hugo Chávez por publicar una parodia que lo molestó. El periódico había recibido una multa confiscatoria. Dos periodistas bolivianos se opusieron al pronunciamiento, arguyendo que no querían hacerle el juego a la campaña imperialista contra la revolución bolivariana.

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