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El juego de las sillas

El bloque de izquierda bien podría hacerse de todas las comisiones más relevantes en la Cámara de Diputados.

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    Diputados de partidos políticos de oposición en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)
    Diputados de partidos políticos de oposición en el Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

    Es difícil encontrar a personas dispuestas a defender el Congreso del período 2021-2026. Su aprobación popular estaba justificadamente en niveles mínimos. Sin embargo, entre los pocos aciertos que sí tuvo se cuenta la prioridad que le dieron las bancadas más alineadas con el sistema político y económico a ocupar la presidencia de comisiones estratégicas en momentos críticos. Especialmente importantes fueron las primeras gestiones de las comisiones de Economía y de Constitución durante el período de Pedro Castillo. Estas impidieron que se avance con la ruta de cambio radical de modelo que proponía Perú Libre.

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