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Interpelación temprana

El afán por interpelar tempranamente al ministro de Defensa dice mucho de Juntos por el Perú.

    Editorial El Comercio
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    A solo dos semanas del inicio del gobierno de la presidenta Fujimori, la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados ha presentado una moción para interpelar al titular de Defensa, Rafael Belaunde. Se trata de una iniciativa llamativamente temprana, pues la gestión del ministro recién empieza. Cabe entonces interpretar las posibles razones del afán interpelatorio de JP.

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