Rafael Belaunde expondrá sobre pedido de facultades ante Comisión de Constitución de diputados. (Foto: Andina)
Rafael Belaunde expondrá sobre pedido de facultades ante Comisión de Constitución de diputados. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fijó la presentación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, para el lunes 14 de setiembre. El integrante del gabinete ministerial sustentará los alcances del pedido de facultades legislativas enviado por el gobierno de Keiko Fujimori.

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