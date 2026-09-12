La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fijó la presentación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, para el lunes 14 de setiembre. El integrante del gabinete ministerial sustentará los alcances del pedido de facultades legislativas enviado por el gobierno de Keiko Fujimori.

La propuesta legislativa remitida solicita la delegación de atribuciones al Poder Ejecutivo durante un periodo de 120 días calendario. El documento abarca medidas urgentes en seguridad ciudadana, régimen tributario, simplificación administrativa, empleo y desarrollo productivo.

El Poder Ejecutivo remitió la iniciativa el mes pasado, según el Gobierno, con el propósito de acelerar las acciones estatales ante el incremento de la criminalidad y la amenaza del fenómeno El Niño. La administración presidencial registra 42 días de gestión y diversos miembros del gabinete exigen herramientas normativas extraordinarias para ejecutar medidas que aseguran son urgentes.

Rafael Belaunde expondrá sobre pedido de facultades ante Comisión de Constitución de diputados.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió semanas atrás ante el grupo parlamentario para exponer sobre las 66 solicitudes comprendidas en el proyecto de facultades legislativas. Diversas bancadas de la Cámara de Diputados exigieron una mayor delimitación en las materias económicas y tributarias propuestas por el Gabinete.

La comparecencia del ministro Rafael Belaunde busca esclarecer la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, penales y zonas fronterizas. Esto, luego que integrantes de diferentes bancadas requirieron precisiones técnicas sobre la estrategia de defensa nacional y el marco de actuación militar en conflictos sociales.

La Comisión de Constitución aprobó declararse en sesión permanente para agilizar el análisis técnico y emitir un dictamen en el menor tiempo posible. La presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), garantizó la revisión responsable de las propuestas sin otorgar una autorización sin límites.

Desfavorable votación en comisiones de la Cámara de Diputados

Seis comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados aprobaron informes que declaran no viable la delegación de facultades en sus respectivas áreas. Los grupos parlamentarios de Justicia, Energía y Minas, Producción, Transportes, Medio Ambiente y Ciencia rechazaron los planteamientos del Ejecutivo por considerarlos excesivamente generales.

Los representantes de las bancadas de oposición mantuvieron un bloque compacto para opinar en contra del otorgamiento de atribuciones amplias al Ejecutivo. La Comisión de Constitución evaluará estos pronunciamientos no vinculantes antes de redactar el dictamen final que se debatirá en el pleno parlamentario.