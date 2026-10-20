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Resumen

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Comisión de Constitución de Senado aprobó el dictamen de facultades. fotos Joel Alonzo @photo.gec.
Comisión de Constitución de Senado aprobó el dictamen de facultades. fotos Joel Alonzo @photo.gec.
Por Erik Rivera

Tras 52 días de presentada la solicitud, la Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes el dictamen que otorga al Ejecutivo 27 de las 66 facultades solicitadas para legislar durante 90 días en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Ahora el texto será debatido este miércoles por el pleno de la Cámara Alta.

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