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Resumen

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Suman seis las comisiones de la Cámara de Diputados que se han opuesto al otorgamiento de las facultades solicitadas por el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana. El principal rechazo provino de las bancadas de izquierda.

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