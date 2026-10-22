Con 109 votos a favor se aprobó derogar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. (Foto: Captura de Canal N)
Con 109 votos a favor se aprobó derogar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. (Foto: Captura de Canal N)
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone derogar la norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La iniciativa obtuvo 109 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según informó Canal N. El texto deberá pasar ahora a la Cámara de Senadores para continuar con el procedimiento legislativo.

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