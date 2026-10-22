La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone derogar la norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La iniciativa obtuvo 109 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según informó Canal N. El texto deberá pasar ahora a la Cámara de Senadores para continuar con el procedimiento legislativo.

La propuesta busca dejar sin efecto la Ley N.° 32645, aprobada en abril de 2026, que estableció la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. La norma contemplaba la incorporación de artistas de disciplinas como música, danza, artes plásticas, artes visuales y artes escénicas, entre otras especialidades.

Uno de los principales cuestionamientos a la ley fue la exigencia de acreditar formación profesional o contar con una licenciatura para incorporarse al colegio.

Cámara de Diputados aprobó derogar del proyecto de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. (Foto: Captura de Canal N)

Esta condición generó preocupación por la posible exclusión de artistas autodidactas, populares, tradicionales y comunitarios, quienes desarrollan su actividad mediante la experiencia, la enseñanza familiar o los conocimientos ancestrales.

Como se recuerda, el pasado 30 de septiembre, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor, el dictamen que planteaba derogar la norma. El documento también proponía dejar sin efecto las acciones de la comisión organizadora encargada de implementar el colegio profesional.

Tras la aprobación de la derogación, el pleno aplaudió la decisión final. (Foto: Captura de Canal N)

Durante la evaluación de la iniciativa, se señaló que una parte importante de los trabajadores culturales del país adquiere sus conocimientos fuera del sistema universitario. Por ello, uno de los argumentos a favor de la derogatoria fue evitar barreras que pudieran limitar el reconocimiento de distintas formas de formación artística.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser evaluado por la Cámara de Senadores, que constituye la siguiente instancia legislativa. Por tanto, la derogatoria aún debe completar el procedimiento correspondiente antes de que se concrete la eliminación de la ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú.