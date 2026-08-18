Por Alfonso Rivadeneyra García

El ministro de Cultura Alberto Beingolea anunció en conferencia de prensa esta mañana que apoyará la derogación de la ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales, iniciativa que fue recibida con rechazo por aquellos que se verían afectados por el tema.

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