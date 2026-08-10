Gonzalo García Callegari Serie "Clásicos cotemporáneos" 140 x 200 cm.jpg. Una de lasobras que se expondrán en la muestra "Reimaginando".
Gonzalo García Callegari Serie "Clásicos cotemporáneos" 140 x 200 cm.jpg. Una de lasobras que se expondrán en la muestra "Reimaginando".
Por Redacción EC

El patrimonio textil precolombino será el punto de encuentro entre pasado y presente en “Reimaginando: Hilos de una nueva conciencia”, la nueva exposición colectiva del Museo Amano que abrirá sus puertas este miércoles 12 de agosto. Curada por Rhony Alhalel, la muestra reúne a 14 artistas contemporáneos que tomaron como inspiración la colección textil del recinto para desarrollar obras inéditas desde disciplinas como la pintura, el dibujo, la cerámica y el arte textil.

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