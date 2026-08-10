El patrimonio textil precolombino será el punto de encuentro entre pasado y presente en “Reimaginando: Hilos de una nueva conciencia”, la nueva exposición colectiva del Museo Amano que abrirá sus puertas este miércoles 12 de agosto. Curada por Rhony Alhalel, la muestra reúne a 14 artistas contemporáneos que tomaron como inspiración la colección textil del recinto para desarrollar obras inéditas desde disciplinas como la pintura, el dibujo, la cerámica y el arte textil.

Lejos de plantear una mirada arqueológica, la propuesta invita a reconsiderar el legado precolombino como una fuente viva de creación. Las piezas parten de la observación de objetos históricos, pero también de la memoria, la imaginación y la experiencia personal de cada artista para establecer nuevas conexiones con el presente.

El texto curatorial sostiene que el tejido constituye mucho más que una técnica heredada: es una forma de pensamiento capaz de articular memoria, identidad y territorio. En ese sentido, Alhalel propone una lectura en la que las fibras, los materiales y las geometrías andinas se convierten en un lenguaje contemporáneo que dialoga con problemáticas culturales y sociales actuales, reivindicando el valor del arte textil dentro de las prácticas artísticas de hoy.

“La cabeza piensa donde pisan los pies, y aquí el arte es verbo en transformación”, escribe Alhalel en el texto curatorial, una reflexión que resume la intención de la muestra de vincular la creación artística con el territorio, la experiencia y la memoria colectiva.

“Nuestra cultura es un tesoro inagotable de tradiciones e historia. Volver a conectar con ella nos permite valorar nuestras raíces y entender mejor nuestra identidad”, cuenta a El Comercio Gabriela Fariña von Buchwald, una de las artistas que participan en la muestra.

“Lo que pensamos es inspirarnos todos los artistas que estamos participando en el legado textil, el arte peruano, precolombino y actual también. Y en base a nuestros propios lenguajes proponer algo nuevo, diferente, pero que al final todos y al luego entre sí porque estamos tomando como punto de partida lo textil”, sostiene por su parte el artista Gonzalo Garcia Callegari.

Además de Fariña y García, participan en la muestra Eli Bedón, Ivana Ferrer, Kristie Arias, Maia Larrañaga, Marian Kauffman, Mariana Riveros, Mariana Santistevan, Melissa Larrañaga, Micaela Aljovín, Paola Baertl, Rocío Ponce y Shanery Obeso. La mayoría de ellos presenta obras realizadas especialmente para esta ocasión.