icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Museo Pedro de Osma)
(Foto: Museo Pedro de Osma)
Por Jorge Paredes Laos

La sala cuatro del museo Pedro de Osma parece un pequeño templo. En medio de un silencio reverencial, se observan pinturas dedicadas a la vida espiritual de Rosa de Lima: su cercanía con la figura del Niño Jesús, como en un bello óleo anónimo del siglo XVIII (en nuestra portada), sus milagros, sus recorridos por la ciudad virreinal y su preocupación por el cuidado de los enfermos o su defensa de la fe católica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.