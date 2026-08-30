Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Miles de fieles llegaron este domingo 30 de agosto hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima, en la primera cuadra de la avenida Tacna, para rendir homenaje a la santa limeña en el día central de su festividad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: