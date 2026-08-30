Miles de fieles llegaron este domingo 30 de agosto hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima, en la primera cuadra de la avenida Tacna, para rendir homenaje a la santa limeña en el día central de su festividad.

Desde tempranas horas, familias enteras, adultos mayores y niños formaron largas filas para ingresar al recinto y participar de las actividades religiosas en honor de la patrona de América.

Uno de los principales puntos de concentración fue el tradicional Pozo de los Deseos, donde como cada año, los devotos depositaron las cartas en las que escribieron sus peticiones, agradecimientos y deseos.

Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

La tradición de acudir al pozo se mantiene cada 30 de agosto y constituye uno de los principales símbolos de la festividad. Muchos fieles llegan con sus cartas preparadas desde casa, mientras que otros las escriben en los alrededores del santuario antes de ingresar.

En ese ambiente, los limeños comparten un momento familiar que queda marcado, sobre todo, en la memoria de los niños.

Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Las misas se desarrollan de manera continua durante el día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Fe y tradición

La devoción también se expresa mediante flores, oraciones y promesas cumplidas por los fieles que regresan cada año al santuario.

Las autoridades estimaron que alrededor de 50 mil personas llegarán al Centro Histórico durante la jornada, por lo que se implementaron circuitos diferenciados para ordenar el ingreso al templo y al Pozo de los Deseos y evitar aglomeraciones.

Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Miles de fieles acuden al Pozo de los Deseos en el Centro de Lima para dejar sus cartas de petición a Santa Rosa de Lima, en el día que se conmemora a la santa. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Personal municipal y efectivos policiales fueron desplegados en los alrededores del santuario para facilitar el desplazamiento de los visitantes y garantizar el desarrollo de esta tradición limeña.