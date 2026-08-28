Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II. Foto: IGP
Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II. Foto: IGP
Por Redacción EC

Esta mañana, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó un sismo de magnitud 3.4 remeció en la región Lima a las 8:19 a. m., cuyo epicentro fue a 11 kilómetros al sur de Chilca, en la provincia de Cañete; y con una profundidad de 48 kilómetros.

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