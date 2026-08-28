Esta mañana, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó un sismo de magnitud 3.4 remeció en la región Lima a las 8:19 a. m., cuyo epicentro fue a 11 kilómetros al sur de Chilca, en la provincia de Cañete; y con una profundidad de 48 kilómetros.
Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.
Ayer, jueves 27 de agosto, en la región Tumbes, se registró un doble evento telúrico en solo 13 minutos. De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.7 con epicentro localizado a 34 kilómetros al suroeste de Zorritos y una profundidad de 48 kilómetros.
Momentos después, un segundo temblor, esta vez de magnitud 4.2, se percibió en la misma zona costera.
Un día antes, un sismo de magnitud 4.4 se registró en Chiclayo, Lambayeque, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Esta debe tener lo siguiente:
- Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.
- Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.
- Abrigo: manta polar y calzado.
- Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
- Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas
- Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.
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