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Resumen

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Los conductores en Arequipa perdieron en promedio 154 horas atorados en el tráfico durante el 2025, según TomTom.
Los conductores en Arequipa perdieron en promedio 154 horas atorados en el tráfico durante el 2025, según TomTom.
Por Renzo Giner Vásquez

Los conductores en Arequipa perdieron en promedio 154 horas -equivalente a 6 días y 10 horas- durante el 2025 atorados en el tráfico, según el más reciente Índice de Tráfico de TomTom, la empresa de navegación GPS más grande del mundo que monitorea el tráfico en 500 ciudades del planeta.

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