Sismo de magnitud 3,8 se registró esta mañana en Arequipa, reportó el IGP.

Un sismo se registró la mañana de hoy, viernes 11 de septiembre. La magnitud fue de 3,8 y su epicentro se localizó a 9 kilómetros al oeste de Vitor, Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el reporte difundido por el IGP, el movimiento telúrico se sintió a las 7:18 a.m. y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

El evento sísmico fue localizado en las coordenadas latitud -16.49 y longitud -72.02. El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Vitor.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0653

Fecha y Hora Local: 11/09/2026,07:18:19

Magnitud: 3.8

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.49

Longitud: -72.02

Intensidad: II-III Vitor

Referencia: 9 km al O de Vitor, Arequipa - Arequipahttps://t.co/PxQ5BwYObM — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 11, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.