Sismo de magnitud 3,8 se registró esta mañana en Arequipa, reportó el IGP.
Sismo de magnitud 3,8 se registró esta mañana en Arequipa, reportó el IGP.
Por Redacción EC

Un sismo se registró la mañana de hoy, viernes 11 de septiembre. La magnitud fue de 3,8 y su epicentro se localizó a 9 kilómetros al oeste de Vitor, Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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