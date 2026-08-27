¿Qué hacer cuando comienza un terremoto? Indeci aclara si debes correr o esperar | Foto: Envato
¿Qué hacer cuando comienza un terremoto? Indeci aclara si debes correr o esperar | Foto: Envato
Por José Templo

Lima lleva cerca de 280 años desde el último gran terremoto que devastó la ciudad en 1746, un periodo conocido como silencio sísmico de la costa central y que mantiene en alerta a especialistas y autoridades. Aunque el Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierte sobre la posibilidad de un evento de gran magnitud, no es posible determinar cuándo ocurrirá. Los últimos sismos registrados en agosto han vuelto a poner el tema en el centro de la atención y recuerdan la importancia de estar preparados. Ante este escenario, conocer cómo reaccionar durante los primeros segundos puede reducir los riesgos y evitar decisiones apresuradas. A continuación, te contamos qué recomienda el Instituto Nacionald de Defensa Civil (Indeci) para actuar cuando comienza un terremoto, cuándo evacuar y qué hacer una vez que termina el movimiento.

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