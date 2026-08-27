Lima lleva cerca de 280 años desde el último gran terremoto que devastó la ciudad en 1746, un periodo conocido como silencio sísmico de la costa central y que mantiene en alerta a especialistas y autoridades. Aunque el Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierte sobre la posibilidad de un evento de gran magnitud, no es posible determinar cuándo ocurrirá. Los últimos sismos registrados en agosto han vuelto a poner el tema en el centro de la atención y recuerdan la importancia de estar preparados. Ante este escenario, conocer cómo reaccionar durante los primeros segundos puede reducir los riesgos y evitar decisiones apresuradas. A continuación, te contamos qué recomienda el Instituto Nacionald de Defensa Civil (Indeci) para actuar cuando comienza un terremoto, cuándo evacuar y qué hacer una vez que termina el movimiento.

¿DEBES CORRER O ESPERAR CUANDO COMIENZA EL TERREMOTO?

Cuando el movimiento es fuerte, correr inmediatamente hacia la calle no es la opción más segura. La recomendación es permanecer protegido en una zona segura previamente identificada dentro del inmueble. Una sacudida intensa puede hacer que una persona pierda el equilibrio, mientras que desplazarse por pasillos o escaleras puede exponerla a caídas, vidrios rotos, muebles u objetos que se desprendan.

Si resulta imposible caminar con normalidad, se puede avanzar agachado o gateando hasta el espacio de protección. Lo importante es haber reconocido ese lugar antes de la emergencia y saber cómo llegar a él.

Crédito: Cal OES

¿QUÉ DEBES HACER SI ESTÁS EN UN EDIFICIO?

Durante el movimiento sísmico no debes utilizar el ascensor. Si estás en una oficina, un piso superior, una escalera o un espacio común, debes aplicar el plan de evacuación establecido para ese lugar una vez que termine el movimiento.

Por ello, cada edificio, centro laboral y vivienda debe contar previamente con rutas de evacuación conocidas por sus ocupantes, según informa Infobae.

(Foto: Lino Chipana/GEC)

¿CUÁNDO DEBES EVACUAR DESPUÉS DEL SISMO?

La evacuación debe realizarse cuando haya terminado el movimiento principal. Para hacerlo de manera segura:

Sigue la ruta de evacuación establecida previamente.

Dirígete hacia la zona segura externa sin correr.

Ayuda a niños, adultos mayores y personas que necesiten asistencia.

Incluye a las mascotas dentro del plan de salida.

Evita rutas bloqueadas por muebles, objetos u otros obstáculos.

¿PUEDES REGRESAR A TU VIVIENDA CUANDO TERMINE EL TERREMOTO?

Llegar a una zona segura no significa que el riesgo haya desaparecido. No se debe retornar al inmueble inmediatamente, incluso si aparentemente no presenta daños. Una estructura puede haber sufrido afectaciones que no sean visibles y también pueden producirse réplicas.

La recomendación es permanecer en el lugar seguro y esperar las indicaciones de las autoridades antes de regresar.

(Imagen referencial/Archivo)

¿QUÉ DEBE PREPARAR UNA FAMILIA ANTES DE UN SISMO?

La preparación debe realizarse antes de que ocurra una emergencia. Indeci recomienda que cada hogar establezca:

Una zona segura dentro de la vivienda.

Una ruta de evacuación.

Una zona segura externa.

Un punto de encuentro familiar.

Una mochila de emergencia.

Responsables para ayudar a quienes necesiten asistencia.

Medidas específicas para cuidar a las mascotas.

La mochila y el botiquín deben adaptarse a las necesidades particulares del hogar, mientras que los simulacros permiten practicar estas acciones y reducir la improvisación.

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