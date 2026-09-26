Por Redacción EC

Aunque Albert Einstein dedicó su vida a la física, sus pensamientos también terminaron recorriendo caminos propios de la filosofía. Sus reflexiones sobre la existencia, el conocimiento y el poder de la imaginación despertaron interés mucho más allá de los laboratorios y las ecuaciones. Con el paso de los años, sus ideas sobre la felicidad, el amor y el comportamiento humano adquirieron una dimensión universal. Así, el científico alemán no solo dejó una huella en la ciencia, sino también numerosas frases que continúan siendo compartidas. Su nombre quedó ligado a pensamientos que invitan a mirar la vida desde otra perspectiva.